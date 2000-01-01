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Top token Hệ sinh thái Bittensor theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Bittensor. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,192
+0,10%
-1,10%
-0,19%
$ 5,39B
$ 40,78K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203,96
+0,60%
-0,37%
+6,38%
$ 2,25B
$ 5,94K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0,001374
+0,29%
-1,57%
-5,43%
$ 70,59M
$ 40,41M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11,58
-0,43%
-0,01%
+4,04%
$ 62,06M
$ 249,46K
5
affine
affine
SN120
$ 12,37
0,00%
+0,02%
+18,49%
$ 46,82M
$ 678,79K
6
Score
Score
SN44
$ 8,74
-0,46%
+0,01%
+18,75%
$ 45,17M
$ 787,60K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6,83
-1,16%
-0,06%
+10,88%
$ 35,28M
$ 4,47M
8
iota
iota
SN9
$ 6,75
-0,30%
-0,02%
+2,74%
$ 31,41M
$ 102,90K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 6,06
-0,16%
-0,01%
+11,81%
$ 30,08M
$ 141,73K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 5,0
-0,40%
+0,03%
+16,28%
$ 24,12M
$ 268,06K
11
Gradients
Gradients
SN56
$ 3,44
-0,29%
-0,01%
+5,52%
$ 17,02M
$ 19,31K
12
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12,46
+0,16%
-0,05%
+21,92%
$ 16,51M
$ 610,59K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2,49
0,00%
-0,01%
+3,32%
$ 12,47M
$ 14,48K
14
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2,78
-0,36%
-0,02%
+6,51%
$ 11,16M
$ 12,67K
15
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2,12
-0,47%
+0,00%
+30,86%
$ 10,26M
$ 320,49K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2,08
0,00%
-0,02%
+4,52%
$ 9,71M
$ 37,41K
17
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2,07
-0,48%
-0,01%
+3,50%
$ 9,18M
$ 10,12K
18
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1,67
0,00%
-0,03%
+5,70%
$ 8,24M
$ 58,50K
19
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1,61
0,00%
+0,25%
+47,57%
$ 8,03M
$ 1,74M
20
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2,04
0,00%
-0,00%
+5,70%
$ 7,56M
$ 115,55K
21
Dippy
Dippy
SN11
$ 1,56
0,00%
-0,09%
-6,59%
$ 7,03M
$ 314,14K
22
grail
grail
SN81
$ 1,6
0,00%
-0,03%
+3,23%
$ 6,86M
$ 72,39K
23
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 5,18
-0,19%
-0,01%
+5,28%
$ 6,75M
$ 83,31K
24
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1,28
0,00%
-0,02%
+4,07%
$ 6,65M
$ 8,62K
25
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1,25
0,00%
-0,01%
+4,17%
$ 6,37M
$ 6,19K
26
Dojo
Dojo
SN52
$ 1,38
0,00%
-0,02%
+6,98%
$ 6,36M
$ 1,72K
27
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1,27
0,00%
-0,00%
-1,55%
$ 6,30M
$ 262,48K
28
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3,39
-1,17%
+0,47%
+126,00%
$ 6,11M
$ 2,42M
29
ORO
ORO
SN15
$ 4,27
+0,23%
+0,05%
+14,78%
$ 5,93M
$ 340,32K
30
basilica
basilica
SN39
$ 1,31
0,00%
-0,03%
0,00%
$ 5,71M
$ 77,80K
31
Zeus
Zeus
SN18
$ 1,054
-0,09%
-0,01%
+7,62%
$ 5,44M
$ 10,43K
32
Graphite
Graphite
SN43
$ 1,091
-0,18%
-0,01%
+6,03%
$ 5,33M
$ 1,73K
33
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1,14
-0,87%
-0,02%
+5,75%
$ 5,16M
$ 15,80K
34
Synth
Synth
SN50
$ 0,977293
-0,48%
-0,01%
-2,22%
$ 4,89M
$ 66,59K
35
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0,95432
-0,26%
-0,05%
+17,46%
$ 4,83M
$ 326,78K
36
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0,90441
-0,26%
-0,01%
+8,29%
$ 4,62M
$ 286,11K
37
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1,02
-0,39%
-0,02%
+5,07%
$ 4,60M
$ 19,82K
38
Ditto
Ditto
SN118
$ 1,9
-0,52%
+0,07%
+7,95%
$ 4,55M
$ 488,52K
39
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1,016
-0,20%
-0,02%
-0,78%
$ 4,51M
$ 783,20
40
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0,908942
-0,26%
-0,02%
+4,55%
$ 4,43M
$ 9,84K
41
Nuance
Nuance
SN23
$ 0,926496
-1,20%
+0,01%
+0,77%
$ 4,33M
$ 89,78K
42
Omron
Omron
SN2
$ 0,852268
-0,26%
-0,04%
+1,25%
$ 4,15M
$ 29,78K
43
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0,812085
-0,02%
-0,01%
+3,59%
$ 4,04M
$ 38,20K
44
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1,01
-0,20%
-0,02%
+4,52%
$ 3,89M
$ 30,85K
45
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1,51
-0,66%
-0,05%
-9,04%
$ 3,89M
$ 270,43K
46
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0,647149
-0,26%
-0,01%
+2,99%
$ 3,71M
$ 3,81K
47
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0,776199
+1,44%
-0,02%
-5,88%
$ 3,63M
$ 237,44K
48
Gittensor
Gittensor
SN74
$ 0,773529
-0,37%
-0,02%
-3,55%
$ 3,48M
$ 10,09K
49
Level 114
Level 114
SN114
$ 2,36
-0,42%
-0,04%
+24,21%
$ 3,43M
$ 71,11K
50
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0,667536
-0,45%
-0,02%
+0,25%
$ 3,37M
$ 4,34K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Bittensor là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Bittensor đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 117 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $8.33B.
Token Hệ sinh thái Bittensor nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Bittensor được theo dõi trên MEXC, HNS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.74% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Bittensor trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 117 token Hệ sinh thái Bittensor, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Bittensor phổ biến bao gồm LINK, TAO, BEAMX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Bittensor là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Bittensor là khoảng $8.33B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Bittensor, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.