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Top token Subnet Bittensor theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Subnet Bittensor. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001374
+0.29%
-1.57%
-5.43%
$ 70.59M
$ 40.41M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11.58
-0.43%
-0.01%
+4.04%
$ 62.06M
$ 249.46K
3
affine
affine
SN120
$ 12.37
0.00%
+0.02%
+18.49%
$ 46.82M
$ 678.79K
4
Score
Score
SN44
$ 8.74
-0.46%
+0.01%
+18.75%
$ 45.17M
$ 787.60K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.83
-1.16%
-0.06%
+10.88%
$ 35.28M
$ 4.47M
6
iota
iota
SN9
$ 6.75
-0.30%
-0.02%
+2.74%
$ 31.41M
$ 102.90K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 6.06
-0.16%
-0.01%
+11.81%
$ 30.08M
$ 141.73K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 5.0
-0.40%
+0.03%
+16.28%
$ 24.12M
$ 268.06K
9
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.44
-0.29%
-0.01%
+5.52%
$ 17.02M
$ 19.31K
10
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.46
+0.16%
-0.05%
+21.92%
$ 16.51M
$ 610.59K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.49
0.00%
-0.01%
+3.32%
$ 12.47M
$ 14.48K
12
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.78
-0.36%
-0.02%
+6.51%
$ 11.16M
$ 12.67K
13
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.12
-0.47%
+0.00%
+30.86%
$ 10.26M
$ 320.49K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.08
0.00%
-0.02%
+4.52%
$ 9.71M
$ 37.41K
15
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2.07
-0.48%
-0.01%
+3.50%
$ 9.18M
$ 10.12K
16
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.67
0.00%
-0.03%
+5.70%
$ 8.24M
$ 58.50K
17
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.61
0.00%
+0.25%
+47.57%
$ 8.03M
$ 1.74M
18
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.04
0.00%
-0.00%
+5.70%
$ 7.56M
$ 115.55K
19
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.56
0.00%
-0.09%
-6.59%
$ 7.03M
$ 314.14K
20
grail
grail
SN81
$ 1.6
0.00%
-0.03%
+3.23%
$ 6.86M
$ 72.39K
21
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 5.18
-0.19%
-0.01%
+5.28%
$ 6.75M
$ 83.31K
22
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.28
0.00%
-0.02%
+4.07%
$ 6.65M
$ 8.62K
23
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.25
0.00%
-0.01%
+4.17%
$ 6.37M
$ 6.19K
24
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.38
0.00%
-0.02%
+6.98%
$ 6.36M
$ 1.72K
25
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.27
0.00%
-0.00%
-1.55%
$ 6.30M
$ 262.48K
26
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.39
-1.17%
+0.47%
+126.00%
$ 6.11M
$ 2.42M
27
ORO
ORO
SN15
$ 4.27
+0.23%
+0.05%
+14.78%
$ 5.93M
$ 340.32K
28
basilica
basilica
SN39
$ 1.31
0.00%
-0.03%
0.00%
$ 5.71M
$ 77.80K
29
Zeus
Zeus
SN18
$ 1.054
-0.09%
-0.01%
+7.62%
$ 5.44M
$ 10.43K
30
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.091
-0.18%
-0.01%
+6.03%
$ 5.33M
$ 1.73K
31
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.14
-0.87%
-0.02%
+5.75%
$ 5.16M
$ 15.80K
32
Synth
Synth
SN50
$ 0.977293
-0.48%
-0.01%
-2.22%
$ 4.89M
$ 66.59K
33
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.95432
-0.26%
-0.05%
+17.46%
$ 4.83M
$ 326.78K
34
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.90441
-0.26%
-0.01%
+8.29%
$ 4.62M
$ 286.11K
35
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1.02
-0.39%
-0.02%
+5.07%
$ 4.60M
$ 19.82K
36
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.9
-0.52%
+0.07%
+7.95%
$ 4.55M
$ 488.52K
37
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1.016
-0.20%
-0.02%
-0.78%
$ 4.51M
$ 783.20
38
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.908942
-0.26%
-0.02%
+4.55%
$ 4.43M
$ 9.84K
39
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.926496
-1.20%
+0.01%
+0.77%
$ 4.33M
$ 89.78K
40
Omron
Omron
SN2
$ 0.852268
-0.26%
-0.04%
+1.25%
$ 4.15M
$ 29.78K
41
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.812085
-0.02%
-0.01%
+3.59%
$ 4.04M
$ 38.20K
42
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.01
-0.20%
-0.02%
+4.52%
$ 3.89M
$ 30.85K
43
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1.51
-0.66%
-0.05%
-9.04%
$ 3.89M
$ 270.43K
44
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.647149
-0.26%
-0.01%
+2.99%
$ 3.71M
$ 3.81K
45
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.776199
+1.44%
-0.02%
-5.88%
$ 3.63M
$ 237.44K
46
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.36
-0.42%
-0.04%
+24.21%
$ 3.43M
$ 71.11K
47
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.667536
-0.45%
-0.02%
+0.25%
$ 3.37M
$ 4.34K
48
Distributed Training
Distributed Training
SN38
$ 2.37
-0.42%
-0.01%
+8.22%
$ 3.37M
$ 60.27K
49
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.724037
-0.26%
-0.02%
+8.75%
$ 3.31M
$ 6.82K
50
Coldint
Coldint
SN29
$ 0.635882
-0.27%
-0.02%
+5.77%
$ 3.25M
$ 22.36

Câu hỏi thường gặp

Token Subnet Bittensor là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Subnet Bittensor đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 101 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $684.48M.
Token Subnet Bittensor nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Subnet Bittensor được theo dõi trên MEXC, HNS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.74% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Subnet Bittensor trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 101 token Subnet Bittensor, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Subnet Bittensor phổ biến bao gồm BEAMX, SN4, SN120. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Subnet Bittensor là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Subnet Bittensor là khoảng $684.48M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Subnet Bittensor, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.