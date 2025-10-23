Thông tin giá theo USD của Mubarakah (MUBARAKAH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00074544 Cao nhất 24H $ 0.00083134 ATH $ 0.01080484 Giá thấp nhất $ 0.0006394 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -5.95% Biến động giá (7 ngày) -16.03%

Giá thời gian thực của Mubarakah (MUBARAKAH) là $0.00078027. Trong 24 giờ qua, MUBARAKAH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00074544 và cao nhất là $ 0.00083134, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUBARAKAH là $ 0.01080484, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0006394.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUBARAKAH đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -5.95% trong 24 giờ và -16.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mubarakah (MUBARAKAH)

Vốn hóa thị trường $ 780.38K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 780.38K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mubarakah là $ 780.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MUBARAKAH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 780.38K.