Thông tin giá theo USD của Metaplex (MPLX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.207902 Cao nhất 24H $ 0.219742 ATH $ 0.896784 Giá thấp nhất $ 0.02528374 Biến động giá (1 giờ) +0.23% Biến động giá (1D) +1.14% Biến động giá (7 ngày) -9.86%

Giá thời gian thực của Metaplex (MPLX) là $0.219399. Trong 24 giờ qua, MPLX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.207902 và cao nhất là $ 0.219742, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MPLX là $ 0.896784, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02528374.

Về hiệu suất ngắn hạn, MPLX đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, +1.14% trong 24 giờ và -9.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metaplex (MPLX)

Vốn hóa thị trường $ 125.85M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 219.75M Nguồn cung lưu thông 572.71M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metaplex là $ 125.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MPLX là 572.71M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 219.75M.