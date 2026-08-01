Giá Lobstar hôm nay

Giá Lobstar (LOBSTAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOBSTAR sang USD là $ 0 mỗi LOBSTAR.

Lobstar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 94,789, với nguồn cung lưu hành 999.69M LOBSTAR. Trong vòng 24 giờ qua, LOBSTAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01025885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOBSTAR biến động +0.21% trong giờ qua và -20.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Lobstar (LOBSTAR)

Vốn hóa thị trường $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K Nguồn cung lưu thông 999.69M 999.69M 999.69M Tổng cung 999,690,003.121458 999,690,003.121458 999,690,003.121458

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lobstar là $ 94.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOBSTAR là 999.69M, với tổng nguồn cung là 999690003.121458. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 94.79K.