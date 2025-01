Lets Go Brandon (LETSGO) là gì

Lets Go Brandon is a decentralized meme cryptocurrency; an ERC-20 digital collectible meme coin on the Ethereum Blockchain that allows owners to digitally voice their support for America and the American dream. LGB aims to inspire positivity and patriotism, and to have some fun while doing it (things we think all Americans can relate to).

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Lets Go Brandon (LETSGO) Website chính thức