Thông tin giá theo USD của Lenny (LENNY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -8.06% Biến động giá (7 ngày) -40.53% Biến động giá (7 ngày) -40.53%

Giá thời gian thực của Lenny (LENNY) là --. Trong 24 giờ qua, LENNY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LENNY là $ 0.00220577, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LENNY đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -8.06% trong 24 giờ và -40.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lenny (LENNY)

Vốn hóa thị trường $ 680.53K$ 680.53K $ 680.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 680.53K$ 680.53K $ 680.53K Nguồn cung lưu thông 961.54M 961.54M 961.54M Tổng cung 961,542,700.538656 961,542,700.538656 961,542,700.538656

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lenny là $ 680.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LENNY là 961.54M, với tổng nguồn cung là 961542700.538656. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 680.53K.