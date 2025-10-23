Thông tin giá theo USD của Lair (LAIR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00159606 Cao nhất 24H $ 0.00175974 ATH $ 0.04308942 Giá thấp nhất $ 0.00147727 Biến động giá (1 giờ) -0.28% Biến động giá (1D) +7.70% Biến động giá (7 ngày) -30.07%

Giá thời gian thực của Lair (LAIR) là $0.00174045. Trong 24 giờ qua, LAIR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00159606 và cao nhất là $ 0.00175974, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LAIR là $ 0.04308942, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00147727.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAIR đã biến động -0.28% trong 1 giờ qua, +7.70% trong 24 giờ và -30.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lair (LAIR)

Vốn hóa thị trường $ 980.73K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.74M Nguồn cung lưu thông 563.52M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lair là $ 980.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAIR là 563.52M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.74M.