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Top token Hệ sinh thái Berachain theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Berachain. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,941.03
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.178
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
8
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.365
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1343
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
16
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
17
BERA
BERA
BERA
$ 0.1552
+1.04%
-1.08%
-1.95%
$ 43.10M
$ 597.85K
18
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
-0.20%
+0.00%
+0.20%
$ 34.41M
$ 3.02M
19
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1226
-0.89%
0.00%
-14.90%
$ 32.08M
$ 518.84K
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2114
+0.58%
+5.67%
-18.27%
$ 29.00M
$ 74.53K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,051.01
+0.28%
0.00%
-1.43%
$ 23.86M
$ 5.72K
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.58
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.88M
$ 1.00K
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.79
-1.10%
+0.21%
+64.52%
$ 17.80M
$ 654.73K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.319628
0.00%
+0.04%
+17.55%
$ 17.07M
$ 282.86K
25
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.014761
-0.24%
-2.82%
+3.05%
$ 14.77M
$ 66.00M
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,913.46
+0.09%
0.00%
+2.54%
$ 14.18M
$ 360.57K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.159683
+1.23%
-0.01%
-2.91%
$ 13.30M
$ 20.26K
28
Honey
Honey
HONEY
$ 1.002
+0.24%
+0.01%
+0.24%
$ 7.86M
$ 188.42K
29
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.221979
+0.87%
-0.00%
-1.47%
$ 7.74M
$ 16.87K
30
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
-0.14%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.985992
+0.21%
+0.01%
+3.63%
$ 4.65M
$ 991.12
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.111744
-0.06%
-0.00%
-3.60%
$ 1.65M
$ 37.99K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.132096
+0.10%
-0.08%
-8.92%
$ 1.07M
$ 1.47K
34
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00316802
0.00%
-0.07%
-7.85%
$ 815.91K
$ 6.69K
35
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.16
+0.87%
+0.01%
+0.87%
$ 720.52K
--
36
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.157067
+1.33%
-0.01%
-0.89%
$ 659.65K
$ 10.04K
37
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.14911
+0.13%
-0.03%
-5.70%
$ 612.17K
$ 4.66K
38
NAV
NAV
NAV
$ 0.00060318
0.00%
--
-14.53%
$ 603.18K
$ 1.75
39
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
40
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066525
+0.35%
0.00%
-1.75%
$ 472.14K
$ 66.83
41
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.007
+0.20%
+0.01%
+0.60%
$ 353.98K
$ 30.84
42
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00316592
+1.26%
--
+8.70%
$ 245.24K
$ 1.80
43
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151566
0.00%
--
-11.53%
$ 244.86K
$ 319.91
44
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2,002.86
0.00%
--
+2.00%
$ 151.32K
$ 3.83
45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.002
0.00%
+0.01%
+0.33%
$ 138.34K
$ 55.64
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00050554
+1.26%
+0.02%
-2.53%
$ 120.38K
$ 90.43
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
+0.07%
$ 61.71K
$ 36.35
48
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00060599
0.00%
--
-17.98%
$ 57.47K
$ 6.87
49
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02296173
+0.18%
+0.00%
-3.71%
$ 45.90K
$ 19.95
50
bm
bm
BM
$ 4.04E-5
-0.30%
+1.60%
-7.64%
$ 40.40K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Berachain là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Berachain đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 56 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $29.82B.
Token Hệ sinh thái Berachain nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Berachain được theo dõi trên MEXC, POLAR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Berachain trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 56 token Hệ sinh thái Berachain, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Berachain phổ biến bao gồm WBTC, LINK, USDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Berachain là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Berachain là khoảng $29.82B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Berachain, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.