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Top token Hệ sinh thái Kaia theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Kaia. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,999375
0,00%
0,00%
+0,05%
$ 183,13B
$ 22,58B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65 024,84
+0,19%
+0,31%
+1,79%
$ 7,58B
$ 1,88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,188
+0,10%
-1,10%
-0,19%
$ 5,39B
$ 40,78K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0,00632018
+0,01%
-0,00%
+0,02%
$ 55,65M
$ 113,90K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,002
-0,20%
+0,00%
+0,20%
$ 34,41M
$ 3,02M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0,99798
0,00%
--
-0,01%
$ 26,77M
$ 3,84K
7
BORA
BORA
BORA
$ 0,01944606
-0,09%
-0,01%
-9,07%
$ 22,42M
$ 304,72K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 913,46
+0,09%
0,00%
+2,54%
$ 14,18M
$ 360,57K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,992958
+0,03%
-0,00%
-0,40%
$ 11,77M
$ 6,49K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0,00908592
+0,74%
-0,01%
+2,95%
$ 7,22M
$ 1,30M
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0,02243
+0,04%
-0,62%
+0,54%
$ 6,20M
$ 2,47M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0,00021939
-0,08%
+0,02%
-1,95%
$ 4,65M
$ 9,30K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14 828,81
0,00%
0,00%
-1,11%
$ 4,17M
$ 3,31
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0,0001177
-0,17%
-1,59%
-12,96%
$ 3,48M
$ 145,56M
15
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0,00070845
+2,65%
-0,12%
+24,54%
$ 2,53M
$ 25,88K
16
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999262
-0,67%
-0,00%
-0,17%
$ 2,47M
$ 55,59K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0,00026999
-0,09%
-0,02%
-3,40%
$ 1,76M
$ 17,13K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0,0267667
-0,03%
0,00%
+0,54%
$ 1,32M
$ 64,40K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0,002479
+0,97%
-1,00%
-2,09%
$ 1,25M
$ 28,89M
20
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5,647E-5
-0,02%
+0,10%
+1,26%
$ 1,05M
--
21
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0,00094644
0,00%
0,00%
+9,57%
$ 943,18K
$ 2,31
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0,093913
0,00%
+0,00%
+0,01%
$ 750,04K
$ 119,50
23
azit
azit
AZIT
$ 0,00137303
-0,14%
-0,00%
-8,86%
$ 619,75K
$ 1,81K
24
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0,00053686
+0,32%
-0,02%
+1,86%
$ 565,35K
$ 21,98K
25
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0,00717069
0,00%
0,00%
+4,10%
$ 494,19K
$ 171,62
26
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0,0006276
0,00%
0,00%
-8,82%
$ 388,80K
$ 4,90
27
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5,623E-5
+0,02%
0,00%
-5,94%
$ 281,13K
--
28
PER Project
PER Project
PER
$ 0,00043153
-0,02%
-0,00%
-1,59%
$ 258,92K
$ 14,06
29
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0,00029882
0,00%
+0,03%
-0,23%
$ 224,21K
$ 64,23
30
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114753
0,00%
--
-1,54%
$ 220,10K
$ 1,17
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6,19E-6
0,00%
+0,40%
+0,16%
$ 62,39K
--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5,766E-5
+0,42%
+0,20%
+1,21%
$ 57,65K
--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5,921E-5
+0,32%
+10,10%
+14,39%
$ 16,23K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0,00065176
0,00%
--
+0,03%
$ 13,23K
$ 1,01
35
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0,07666
+0,86%
-5,96%
-1,08%
--
$ 5,20M
36
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0,0004662
0,00%
+0,32%
-11,74%
--
$ 12,19M
37
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0,000739
-0,38%
-0,59%
+6,56%
--
$ 69,31M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Kaia là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Kaia đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 37 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $196.31B.
Token Hệ sinh thái Kaia nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Kaia được theo dõi trên MEXC, ELDE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Kaia trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 37 token Hệ sinh thái Kaia, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Kaia phổ biến bao gồm USDT, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Kaia là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Kaia là khoảng $196.31B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Kaia, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.