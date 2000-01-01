Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Token quản trị Liquid Restaking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token quản trị Liquid Restaking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3878
+1.77%
+2.41%
-2.22%
$ 344.60M
$ 2.09M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.363
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03644
+2.20%
+4.87%
+15.47%
$ 10.49M
$ 1.69M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.013
+0.78%
0.00%
+5.69%
$ 6.29M
$ 4.34M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006423
-0.23%
+1.88%
+0.61%
$ 3.18M
$ 84.83M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066525
+0.35%
0.00%
-1.75%
$ 472.14K
$ 66.83
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01319312
+0.44%
-0.00%
+1.32%
$ 303.81K
$ 257.29
8
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070761
-0.04%
--
-52.77%
$ 142.94K
$ 9.65
9
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00189555
0.00%
--
-5.65%
$ 72.52K
$ 8.08
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002468
-0.04%
+0.28%
+1.15%
--
$ 22.87M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001985
-0.05%
-0.85%
+2.27%
--
$ 30.77M

Câu hỏi thường gặp

Token Token quản trị Liquid Restaking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token quản trị Liquid Restaking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $599.37M.
Token Token quản trị Liquid Restaking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token quản trị Liquid Restaking được theo dõi trên MEXC, KERNEL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.87% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token quản trị Liquid Restaking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Token quản trị Liquid Restaking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token quản trị Liquid Restaking phổ biến bao gồm ETHFI, PENDLE, KERNEL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token quản trị Liquid Restaking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token quản trị Liquid Restaking là khoảng $599.37M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token quản trị Liquid Restaking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.