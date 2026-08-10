Giá KLAUS hôm nay

Giá KLAUS (KLAUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KLAUS sang USD là $ 0 mỗi KLAUS.

KLAUS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 50,171, với nguồn cung lưu hành 1.00B KLAUS. Trong vòng 24 giờ qua, KLAUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.051944, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KLAUS biến động -- trong giờ qua và +1.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KLAUS (KLAUS)

Vốn hóa thị trường $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KLAUS là $ 50.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KLAUS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 50.17K.