Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Meme AI theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme AI. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,994.94
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,916.18
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.65
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 204.21
+0.60%
-0.37%
+6.38%
$ 2.25B
$ 5.94K
5
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02727
+0.18%
+0.92%
+1.60%
$ 173.05M
$ 2.23M
6
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.207582
-7.28%
+40.93%
+773.05%
$ 154.72M
$ 76.22M
7
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06675
+0.31%
+0.45%
-0.70%
$ 133.02M
$ 826.56K
8
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13249
+0.77%
+1.59%
-0.15%
$ 132.59M
$ 1.01M
9
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.11933
+3.68%
+19.89%
+23.03%
$ 119.84M
$ 4.15M
10
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.19
-0.24%
+0.22%
+1.38%
$ 75.66M
$ 20.12K
11
S
S
S
$ 0.02406
+0.96%
+2.72%
+7.28%
$ 69.58M
$ 3.48M
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008863
+0.67%
+3.23%
+12.26%
$ 61.49M
$ 115.57M
13
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2432
+1.29%
+2.74%
-35.76%
$ 58.34M
$ 822.31K
14
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.036453
+0.66%
-8.51%
-7.39%
$ 36.50M
$ 3.86M
15
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04191
+0.14%
-1.34%
+2.04%
$ 29.81M
$ 1.92M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02186
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.02012
0.00%
+11.81%
+15.52%
$ 20.15M
$ 9.18M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.018053
+0.19%
+2.15%
-5.47%
$ 17.96M
$ 6.11M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006564
+0.03%
+0.24%
-0.14%
$ 17.29M
$ 87.22M
20
AVA
AVA
AVA
$ 0.2086
+1.25%
+2.99%
+22.66%
$ 15.39M
$ 293.36K
21
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001983
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
22
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01484
-1.20%
+6.30%
+12.77%
$ 14.84M
$ 5.26M
23
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154681
0.00%
--
0.00%
$ 14.69M
$ 4.97
24
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002607
+0.89%
+3.08%
+6.92%
$ 14.46M
$ 23.12M
25
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.54
+0.97%
+5.76%
+9.77%
$ 13.40M
$ 8.86K
26
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
+0.05%
$ 11.48M
$ 10.00
27
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.010967
-1.27%
+7.20%
+34.18%
$ 11.29M
$ 6.54M
28
$ 0.01568
+0.13%
-0.44%
-4.80%
$ 11.17M
$ 3.76M
29
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03191
-0.29%
-0.22%
+15.02%
$ 10.79M
$ 2.21M
30
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.011256
+0.51%
+12.78%
+27.22%
$ 10.56M
$ 8.95M
31
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.8E-5
+0.21%
-0.10%
-5.79%
$ 10.14M
--
32
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.012629
-0.09%
+3.63%
-8.60%
$ 9.51M
$ 4.47M
33
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00866491
+0.37%
-0.09%
-16.39%
$ 8.65M
$ 231.20K
34
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06408
+0.09%
-1.13%
-1.37%
$ 8.43M
$ 911.56K
35
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002934
-0.78%
-5.90%
-5.33%
$ 5.88M
$ 17.68M
36
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005574
-0.02%
+3.14%
+29.49%
$ 5.58M
$ 15.79M
37
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3707
+0.03%
-0.46%
+1.67%
$ 5.02M
$ 141.11K
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005934
-0.20%
+0.08%
+5.36%
$ 3.75M
$ 92.63M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.226
+0.10%
-0.15%
+1.00%
$ 3.52M
$ 10.39K
40
KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.00291483
+0.44%
+0.01%
+3.39%
$ 2.91M
$ 88.41
41
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.861E-5
+0.21%
-0.70%
+0.92%
$ 2.86M
--
42
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003447
-0.40%
-4.19%
-8.62%
$ 2.52M
$ 16.18B
43
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01946
+1.51%
-1.37%
-11.11%
$ 2.17M
$ 2.39M
44
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00070356
0.00%
--
-2.99%
$ 2.15M
$ 54.23
45
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002134
0.00%
-2.25%
+0.95%
$ 2.12M
$ 17.03M
46
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.531E-5
+0.40%
-5.30%
-6.09%
$ 1.96M
--
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00180735
+0.01%
+0.08%
+5.21%
$ 1.81M
$ 225.91K
48
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00194912
0.00%
--
+5.50%
$ 1.75M
$ 36.55
49
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009933
+0.26%
-2.85%
+0.83%
$ 1.74M
$ 5,495.79T
50
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.53E-6
+0.66%
-3.90%
-7.83%
$ 1.53M
--

Câu hỏi thường gặp

Token Meme AI là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme AI đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 234 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1582.95B.
Token Meme AI nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme AI được theo dõi trên MEXC, TUT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 40.93% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme AI trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 234 token Meme AI, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme AI phổ biến bao gồm BTC, ETH, SOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme AI là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme AI là khoảng $1582.95B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme AI, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.