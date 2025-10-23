Thông tin giá theo USD của Kepithor (KEPI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00204589 Cao nhất 24H $ 0.00210742 ATH $ 0.00475245 Giá thấp nhất $ 0.00150493 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +2.79% Biến động giá (7 ngày) +4.45%

Giá thời gian thực của Kepithor (KEPI) là $0.00210735. Trong 24 giờ qua, KEPI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00204589 và cao nhất là $ 0.00210742, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KEPI là $ 0.00475245, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00150493.

Về hiệu suất ngắn hạn, KEPI đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +2.79% trong 24 giờ và +4.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kepithor (KEPI)

Vốn hóa thị trường $ 88.56K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 631.23K Nguồn cung lưu thông 42.02M Tổng cung 299,540,253.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kepithor là $ 88.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KEPI là 42.02M, với tổng nguồn cung là 299540253.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 631.23K.