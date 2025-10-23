Thông tin giá theo USD của JobIess (JOBIESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00101595 $ 0.00101595 $ 0.00101595 Thấp nhất 24H $ 0.00146277 $ 0.00146277 $ 0.00146277 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00101595$ 0.00101595 $ 0.00101595 Cao nhất 24H $ 0.00146277$ 0.00146277 $ 0.00146277 ATH $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.34% Biến động giá (1D) -18.01% Biến động giá (7 ngày) -54.40% Biến động giá (7 ngày) -54.40%

Giá thời gian thực của JobIess (JOBIESS) là $0.0011147. Trong 24 giờ qua, JOBIESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00101595 và cao nhất là $ 0.00146277, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOBIESS là $ 0.01618855, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOBIESS đã biến động -0.34% trong 1 giờ qua, -18.01% trong 24 giờ và -54.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường JobIess (JOBIESS)

Vốn hóa thị trường $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của JobIess là $ 1.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JOBIESS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.12M.