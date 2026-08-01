Giá Hermes OS hôm nay

Giá Hermes OS (HERMESOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HERMESOS sang USD là $ 0 mỗi HERMESOS.

Hermes OS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 86,550, với nguồn cung lưu hành 100.00B HERMESOS. Trong vòng 24 giờ qua, HERMESOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HERMESOS biến động -0.11% trong giờ qua và -2.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hermes OS (HERMESOS)

Vốn hóa thị trường $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hermes OS là $ 86.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HERMESOS là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.55K.