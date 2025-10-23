Thông tin giá theo USD của HAiO (HAIO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02000859 Cao nhất 24H $ 0.02115798 ATH $ 0.04475526 Giá thấp nhất $ 0.01719764 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) -2.87% Biến động giá (7 ngày) -6.94%

Giá thời gian thực của HAiO (HAIO) là $0.02046204. Trong 24 giờ qua, HAIO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02000859 và cao nhất là $ 0.02115798, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HAIO là $ 0.04475526, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01719764.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAIO đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -2.87% trong 24 giờ và -6.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HAiO (HAIO)

Vốn hóa thị trường $ 5.99M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.44M Nguồn cung lưu thông 292.98M Tổng cung 999,987,464.9381567

Vốn hoá thị trường hiện tại của HAiO là $ 5.99M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HAIO là 292.98M, với tổng nguồn cung là 999987464.9381567. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.44M.