Thông tin giá theo USD của GUMMY (GUMMY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.36% Biến động giá (1D) -3.00% Biến động giá (7 ngày) -9.15% Biến động giá (7 ngày) -9.15%

Giá thời gian thực của GUMMY (GUMMY) là --. Trong 24 giờ qua, GUMMY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUMMY là $ 0.227728, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUMMY đã biến động -0.36% trong 1 giờ qua, -3.00% trong 24 giờ và -9.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GUMMY (GUMMY)

Vốn hóa thị trường $ 468.80K$ 468.80K $ 468.80K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 468.80K$ 468.80K $ 468.80K Nguồn cung lưu thông 792.60M 792.60M 792.60M Tổng cung 792,597,761.1639899 792,597,761.1639899 792,597,761.1639899

Vốn hoá thị trường hiện tại của GUMMY là $ 468.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUMMY là 792.60M, với tổng nguồn cung là 792597761.1639899. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 468.80K.