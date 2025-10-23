Thông tin giá theo USD của Flyte AI (FLYTE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00064305 $ 0.00064305 $ 0.00064305 Thấp nhất 24H $ 0.00076625 $ 0.00076625 $ 0.00076625 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00064305$ 0.00064305 $ 0.00064305 Cao nhất 24H $ 0.00076625$ 0.00076625 $ 0.00076625 ATH $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Giá thấp nhất $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 Biến động giá (1 giờ) +1.05% Biến động giá (1D) +1.18% Biến động giá (7 ngày) +2.08% Biến động giá (7 ngày) +2.08%

Giá thời gian thực của Flyte AI (FLYTE) là $0.00071465. Trong 24 giờ qua, FLYTE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00064305 và cao nhất là $ 0.00076625, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLYTE là $ 0.00254651, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00026914.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLYTE đã biến động +1.05% trong 1 giờ qua, +1.18% trong 24 giờ và +2.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flyte AI (FLYTE)

Vốn hóa thị trường $ 714.65K$ 714.65K $ 714.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 714.65K$ 714.65K $ 714.65K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flyte AI là $ 714.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLYTE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 714.65K.