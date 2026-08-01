Giá Exchange Request for Bitbon hôm nay

Giá Exchange Request for Bitbon (ERBB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.819976, biến động 2.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ERBB sang USD là $ 0.819976 mỗi ERBB.

Exchange Request for Bitbon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 304,810, với nguồn cung lưu hành 371.73K ERBB. Trong vòng 24 giờ qua, ERBB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.804477 (thấp) đến $ 0.838776 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.068, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.692041.

Về hiệu suất ngắn hạn, ERBB biến động +0.00% trong giờ qua và -2.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.91K.

Thông tin thị trường Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Vốn hóa thị trường $ 304.81K$ 304.81K $ 304.81K Khối lượng (24H) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 304.81K$ 304.81K $ 304.81K Nguồn cung lưu thông 371.73K 371.73K 371.73K Tổng cung 371,732.8472993155 371,732.8472993155 371,732.8472993155

Vốn hoá thị trường hiện tại của Exchange Request for Bitbon là $ 304.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.91K. Nguồn cung lưu hành của ERBB là 371.73K, với tổng nguồn cung là 371732.8472993155. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 304.81K.