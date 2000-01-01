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Top token Tiếp thị theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tiếp thị. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.403939
+0.09%
-0.01%
-1.07%
$ 15.66M
$ 44.35K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02343
+0.85%
+10.82%
+16.55%
$ 10.94M
$ 6.15M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.014347
-6.26%
+20.38%
+80.76%
$ 10.92M
$ 19.31M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04547285
-0.38%
-0.27%
+2.99%
$ 7.81M
$ 78.09K
5
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004599
-0.24%
+2.33%
+4.74%
$ 5.63M
$ 14.26M
6
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.367708
+0.01%
+0.02%
-2.82%
$ 4.70M
$ 168.28K
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018224
+0.53%
+0.80%
+0.46%
$ 3.65M
$ 3.23M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03290256
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 3.04M
$ 2.81K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01047837
+0.27%
-0.01%
-2.30%
$ 2.93M
$ 1.19K
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010845
0.00%
--
-0.20%
$ 2.51M
$ 1.49
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.796702
+0.02%
-0.04%
-5.82%
$ 297.01K
$ 2.70K
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.303419
+0.04%
-0.00%
+1.66%
$ 270.27K
$ 71.88K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00016471
0.00%
--
-2.53%
$ 164.69K
$ 46.54
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.00099
+0.10%
+0.82%
-3.13%
$ 71.54K
$ 6.77M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.916E-5
+0.35%
-0.20%
+1.36%
$ 56.78K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023056
0.00%
-0.00%
+0.13%
$ 53.03K
$ 3.52
17
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3.945E-5
+0.46%
+5.10%
+10.13%
$ 37.78K
--
18
Belong
Belong
LONG
$ 0.00049019
-0.49%
-0.06%
+2.66%
$ 34.79K
$ 6.13K
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 2.963E-5
+0.14%
+9.20%
-0.97%
$ 29.58K
--
20
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.66933E-7
0.00%
-0.70%
-0.51%
$ 15.85K
--
21
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.58E-6
0.00%
-0.30%
+1.94%
$ 14.96K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003615
+0.03%
-0.44%
+0.98%
--
$ 2.18M

Câu hỏi thường gặp

Token Tiếp thị là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tiếp thị đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 22 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $68.83M.
Token Tiếp thị nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tiếp thị được theo dõi trên MEXC, COOKIE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.38% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tiếp thị trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 22 token Tiếp thị, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tiếp thị phổ biến bao gồm ADS, PROMPT, COOKIE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tiếp thị là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tiếp thị là khoảng $68.83M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tiếp thị, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.