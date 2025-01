Dinosol (DINOSOL) là gì

It's a $DINOSOL What do you get when you merge a prehistoric dinosaur with a futuristic blockchain? It’s a Dinosol, the first dinosaur to reach $1B MC on Solana! $DINOSOL is the most memetic dinosaur in existence. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and send the most memetic dinosaur to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.

Nguồn tham khảo Dinosol (DINOSOL) Website chính thức