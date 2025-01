DEPIN (DEPIN) là gì

DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

