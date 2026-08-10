Giá Delusional Optimism hôm nay

Giá Delusional Optimism (DELUSIONAL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 20.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DELUSIONAL sang USD là $ 0 mỗi DELUSIONAL.

Delusional Optimism hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34,995, với nguồn cung lưu hành 999.77M DELUSIONAL. Trong vòng 24 giờ qua, DELUSIONAL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DELUSIONAL biến động -0.04% trong giờ qua và -21.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Delusional Optimism (DELUSIONAL)

Vốn hóa thị trường $ 35.00K$ 35.00K $ 35.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.00K$ 35.00K $ 35.00K Nguồn cung lưu thông 999.77M 999.77M 999.77M Tổng cung 999,769,811.23319 999,769,811.23319 999,769,811.23319

Vốn hoá thị trường hiện tại của Delusional Optimism là $ 35.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DELUSIONAL là 999.77M, với tổng nguồn cung là 999769811.23319. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.00K.