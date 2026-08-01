Giá CLAWNCH hôm nay

Giá CLAWNCH (CLAWNCH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAWNCH sang USD là $ 0 mỗi CLAWNCH.

CLAWNCH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 174,376, với nguồn cung lưu hành 100.00B CLAWNCH. Trong vòng 24 giờ qua, CLAWNCH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAWNCH biến động -0.00% trong giờ qua và -22.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CLAWNCH (CLAWNCH)

Vốn hóa thị trường $ 174.38K$ 174.38K $ 174.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 174.38K$ 174.38K $ 174.38K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CLAWNCH là $ 174.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAWNCH là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 174.38K.