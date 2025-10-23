Thông tin giá theo USD của Clankermon (CLANKERMON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.96% Biến động giá (1D) -3.31% Biến động giá (7 ngày) -24.84% Biến động giá (7 ngày) -24.84%

Giá thời gian thực của Clankermon (CLANKERMON) là --. Trong 24 giờ qua, CLANKERMON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLANKERMON là $ 0.00185889, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLANKERMON đã biến động -1.96% trong 1 giờ qua, -3.31% trong 24 giờ và -24.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Clankermon (CLANKERMON)

Vốn hóa thị trường $ 694.82K$ 694.82K $ 694.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 694.82K$ 694.82K $ 694.82K Nguồn cung lưu thông 989.92M 989.92M 989.92M Tổng cung 989,922,029.3372269 989,922,029.3372269 989,922,029.3372269

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clankermon là $ 694.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLANKERMON là 989.92M, với tổng nguồn cung là 989922029.3372269. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 694.82K.