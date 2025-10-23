Thông tin giá theo USD của Centric Swap (CNS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) -0.41% Biến động giá (7 ngày) +1.07% Biến động giá (7 ngày) +1.07%

Giá thời gian thực của Centric Swap (CNS) là --. Trong 24 giờ qua, CNS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CNS là $ 0.01873632, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CNS đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -0.41% trong 24 giờ và +1.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Centric Swap (CNS)

Vốn hóa thị trường $ 34.38K$ 34.38K $ 34.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.38K$ 34.38K $ 34.38K Nguồn cung lưu thông 369.59B 369.59B 369.59B Tổng cung 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Vốn hoá thị trường hiện tại của Centric Swap là $ 34.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CNS là 369.59B, với tổng nguồn cung là 369592121791.1336. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.38K.