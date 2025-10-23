Thông tin giá theo USD của BOOPI (BOOPI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003598
Thấp nhất 24H $ 0.00003747
Cao nhất 24H $ 0.00003598
ATH $ 0.0011365
Giá thấp nhất $ 0.00003598
Biến động giá (1 giờ) +0.34%
Biến động giá (1D) +0.81%
Biến động giá (7 ngày) -35.92%

Giá thời gian thực của BOOPI (BOOPI) là $0.00003685. Trong 24 giờ qua, BOOPI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003598 và cao nhất là $ 0.00003747, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOOPI là $ 0.0011365, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003598.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOOPI đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, +0.81% trong 24 giờ và -35.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BOOPI (BOOPI)

Vốn hóa thị trường $ 34.92K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.19K
Nguồn cung lưu thông 947.57M
Tổng cung 954,938,221.1431489

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOOPI là $ 34.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOOPI là 947.57M, với tổng nguồn cung là 954938221.1431489. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.19K.