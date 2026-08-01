Giá hiện tại của BEST là bao nhiêu?

BEST (BEST) đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện sự biến động giá là -4.33% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

BEST đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?

Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực Wallets,Ethereum Ecosystem, BEST thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.

Hiện nay, BEST được giao dịch tích cực ra sao?

Trong 24 giờ qua, BEST đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.

Nguồn cung lưu hành của BEST là bao nhiêu?

Có 5756495085.787318 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng của BEST là bao nhiêu?

BEST hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #2002 với vốn hóa thị trường là ₫119532364317.455620000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.

Thành tích của BEST trong 24 giờ qua thế nào?

Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là -4.33% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.

BEST so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?

Trong phân khúc Wallets,Ethereum Ecosystem, BEST thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.