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Top token Ví theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Ví. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026174
+0.09%
-1.94%
+1.02%
$ 719.73M
$ 11.73M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09244
+0.97%
+0.17%
+14.01%
$ 714.32M
$ 10.53M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3867
-0.49%
-2.15%
+4.28%
$ 166.36M
$ 178.76K
4
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.59
0.00%
0.00%
+0.61%
$ 165.96M
$ 170.43K
5
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001615
+0.06%
-0.86%
-5.11%
$ 155.06M
$ 69.20M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2394
-0.70%
+3.16%
+12.67%
$ 120.90M
$ 277.89K
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4101
+0.81%
+4.60%
+10.95%
$ 102.30M
$ 208.91K
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0928
-0.32%
-1.59%
+10.48%
$ 69.58M
$ 3.21K
9
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
10
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02893
+0.73%
+1.74%
+7.56%
$ 40.86M
$ 2.06M
11
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0.059222
-0.73%
-0.00%
-2.69%
$ 38.92M
$ 4.00K
12
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0.00644783
+0.14%
+0.01%
+9.71%
$ 20.53M
$ 438.51
13
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.07839
-0.04%
+0.15%
+3.25%
$ 20.25M
$ 674.62K
14
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008517
-0.28%
+12.21%
+0.89%
$ 17.01M
$ 10.68M
15
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00431829
-2.41%
+0.04%
+3.70%
$ 16.16M
$ 46.30K
16
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04142171
0.00%
0.00%
-0.25%
$ 16.04M
$ 1.20
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.0166
+0.65%
+8.69%
+24.51%
$ 15.39M
$ 5.73M
18
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03663
+0.11%
+1.07%
+3.32%
$ 14.70M
$ 1.92M
19
Octra
Octra
OCT
$ 0.01999108
-0.39%
-0.06%
+2.09%
$ 12.50M
$ 50.59K
20
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0.232036
+0.03%
+0.15%
-57.51%
$ 11.60M
$ 1.86K
21
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01368063
+0.20%
+0.02%
-15.17%
$ 9.88M
$ 306.63K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.093614
0.00%
+0.01%
+1.10%
$ 9.36M
$ 92.95
23
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196578
+0.09%
-0.00%
+0.21%
$ 6.49M
$ 12.98K
24
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1487
+1.01%
-4.59%
+7.61%
$ 6.45M
$ 931.36K
25
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03835
+0.03%
-0.34%
+4.33%
$ 5.14M
$ 1.77M
26
BEST
BEST
BEST
$ 0.00044984
-0.99%
-0.04%
-12.45%
$ 4.51M
$ 2.70K
27
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.58
0.00%
-0.03%
-7.86%
$ 4.44M
$ 53.62K
28
CONX
CONX
CONX
$ 0.00404849
+0.33%
+0.02%
+3.22%
$ 4.07M
$ 29.81K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01511
-0.39%
+3.91%
+2.64%
$ 3.18M
$ 3.67M
30
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00433997
-0.01%
+0.00%
-0.68%
$ 2.88M
$ 970.24
31
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.65
0.00%
-0.00%
-0.35%
$ 2.82M
$ 480.01
32
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00288126
+0.04%
-0.00%
+1.15%
$ 2.58M
$ 636.20
33
Thought
Thought
THT
$ 0.00655096
0.00%
--
+0.40%
$ 2.49M
$ 54.91
34
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01265596
-0.95%
+0.01%
-9.42%
$ 1.93M
$ 438.34
35
Rezor
Rezor
RZR
$ 4.64E-5
-0.34%
+0.80%
+6.72%
$ 1.92M
--
36
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007136
0.00%
-1.27%
-0.01%
$ 1.75M
$ 79.71M
37
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2139
+0.05%
+0.09%
+0.09%
$ 1.69M
$ 60.83K
38
0x0
0x0
0X0
$ 0.00184056
-0.24%
-0.00%
+4.15%
$ 1.64M
$ 364.89
39
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00587567
-0.35%
0.00%
-1.84%
$ 1.63M
$ 27.89K
40
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0.002108
-0.43%
-0.85%
+4.68%
$ 1.59M
$ 5.47M
41
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01107683
+0.12%
+0.01%
+0.96%
$ 1.27M
$ 132.11K
42
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0.00060601
0.00%
--
+1.93%
$ 1.07M
$ 75.75
43
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0.0197
0.00%
-0.51%
+4.28%
$ 965.86K
$ 130.45K
44
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000010048
+0.23%
+10.83%
+12.93%
$ 932.65K
$ 7.10B
45
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007309
0.00%
+0.80%
+2.08%
$ 385.33K
$ 24.60M
46
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.2115
-0.02%
-0.03%
-12.11%
$ 376.85K
$ 1.81K
47
Karura
Karura
KAR
$ 0.00316621
0.00%
--
+327.31%
$ 369.39K
$ 4.42K
48
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0.00034914
0.00%
--
-41.40%
$ 349.14K
$ 8.38K
49
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00745656
+0.12%
-0.00%
-7.46%
$ 316.74K
$ 40.87K
50
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00931559
-0.02%
+0.01%
-7.45%
$ 255.07K
$ 484.88

Câu hỏi thường gặp

Token Ví là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Ví đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 73 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.57B.
Token Ví nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Ví được theo dõi trên MEXC, SYNAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 14.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Ví trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 73 token Ví, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Ví phổ biến bao gồm KAS, BDX, TWT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Ví là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Ví là khoảng $2.57B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Ví, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.