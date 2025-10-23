Thông tin giá theo USD của BaseShake (BASESHAKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00108881 Cao nhất 24H $ 0.00138761 ATH $ 0.00373689 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +9.06% Biến động giá (1D) -11.15% Biến động giá (7 ngày) -12.00%

Giá thời gian thực của BaseShake (BASESHAKE) là $0.00123081. Trong 24 giờ qua, BASESHAKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00108881 và cao nhất là $ 0.00138761, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BASESHAKE là $ 0.00373689, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BASESHAKE đã biến động +9.06% trong 1 giờ qua, -11.15% trong 24 giờ và -12.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BaseShake (BASESHAKE)

Vốn hóa thị trường $ 1.23M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.23M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BaseShake là $ 1.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BASESHAKE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.23M.