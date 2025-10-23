Thông tin giá theo USD của Baldor (BALDOR)

Giá thời gian thực của Baldor (BALDOR) là $12.02. Trong 24 giờ qua, BALDOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 11.74 và cao nhất là $ 12.22, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BALDOR là $ 23.5, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 9.84.

Về hiệu suất ngắn hạn, BALDOR đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, -0.14% trong 24 giờ và +1.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baldor (BALDOR)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baldor là $ 1.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BALDOR là 100.00K, với tổng nguồn cung là 100000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.20M.