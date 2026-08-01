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Giá AUTONOMOPOLY theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của AUTONO là 672,630 USD. Theo dõi cập nhật giá AUTONO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá AUTONOMOPOLY theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của AUTONO là 672,630 USD. Theo dõi cập nhật giá AUTONO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá AUTONOMOPOLY (AUTONO)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 AUTONO sang USD

$0.00000669
$0.00000669$0.00000669
+3.60%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá AUTONOMOPOLY (AUTONO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:43:51 (UTC+8)

Giá AUTONOMOPOLY hôm nay

Giá AUTONOMOPOLY (AUTONO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AUTONO sang USD là $ 0 mỗi AUTONO.

AUTONOMOPOLY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 672,630, với nguồn cung lưu hành 100.00B AUTONO. Trong vòng 24 giờ qua, AUTONO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AUTONO biến động -0.47% trong giờ qua và -0.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AUTONOMOPOLY (AUTONO)

$ 672.63K
$ 672.63K$ 672.63K

--
----

$ 672.63K
$ 672.63K$ 672.63K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của AUTONOMOPOLY là $ 672.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AUTONO là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 672.63K.

Lịch sử giá AUTONOMOPOLY theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

+5.60%

-0.92%

-0.92%

Lịch sử giá theo USD của AUTONOMOPOLY (AUTONO)

Trong hôm nay, biến động giá của AUTONOMOPOLY/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của AUTONOMOPOLY/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của AUTONOMOPOLY/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của AUTONOMOPOLY/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+5.60%
30 ngày$ 0+74.89%
60 ngày$ 0-45.28%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá AUTONOMOPOLY

Dự đoán giá AUTONOMOPOLY (AUTONO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AUTONO vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá AUTONOMOPOLY (AUTONO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của AUTONOMOPOLY có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá AUTONOMOPOLY sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AUTONO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá AUTONOMOPOLY.

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Nguồn tham khảo AUTONOMOPOLY (AUTONO)

Website chính thức

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Giới thiệu AUTONOMOPOLY

Giá thực tế của AUTONOMOPOLY hôm nay là bao nhiêu?

Giá hiện tại của AUTONOMOPOLY đang ở mức ₫, biến động 5.60% trong 24 giờ qua. Con số này được cập nhật liên tục để phản ánh chính xác tình hình thị trường toàn cầu.

Cấu trúc giá hàng ngày của AUTONO trông như thế nào?

AUTONO đã giao dịch trong khoảng từ ₫ đến ₫, cho thấy sức mạnh giá trong ngày và các vùng breakout tiềm năng.

Độ biến động của AUTONOMOPOLY hôm nay là bao nhiêu?

Mã token này đã trải qua độ biến động --% trong một ngày qua, giúp nhà giao dịch xác định xem thị trường ổn định hay có phản ứng mạnh.

AUTONO hiện đang giao dịch trong vùng kỹ thuật nào?

Di chuyển giá so với các mức cao và thấp gần đây cho thấy AUTONO đang thể hiện động lực ngắn hạn vừa phải, chịu ảnh hưởng bởi thanh khoản và hướng đi chung của thị trường.

Xếp hạng và quy mô thị trường tổng thể của AUTONOMOPOLY là bao nhiêu?

Với vốn hóa thị trường là ₫17714606495.413800000, AUTONOMOPOLY xếp hạng #3408, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Hoạt động giao dịch gần đây của AUTONO là bao nhiêu?

Mã token này đã tạo ra khối lượng giao dịch 24 giờ là ₫--, thể hiện sự tham gia tích cực của các nhà giao dịch toàn cầu.

AUTONOMOPOLY so với mức ATH và ATL như thế nào?

Mức ATH của nó là ₫, trong khi mức ATL là ₫, giúp nhìn nhận tiềm năng giá dài hạn và các đợt điều chỉnh.

Những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến hành vi thị trường của AUTONO?

Các yếu tố cốt lõi bao gồm nguồn cung lưu hành (99999999999.99998 token), hiệu suất của danh mục trong Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, và hoạt động on-chain trên --, tất cả đều tác động đến diễn biến giá của mã token này.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về AUTONOMOPOLY

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:43:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành AUTONOMOPOLY (AUTONO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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