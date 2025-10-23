Thông tin giá theo USD của AQC (AQC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00123833 $ 0.00123833 $ 0.00123833 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00123833$ 0.00123833 $ 0.00123833 ATH $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +11.20% Biến động giá (1D) +13.30% Biến động giá (7 ngày) +21.45% Biến động giá (7 ngày) +21.45%

Giá thời gian thực của AQC (AQC) là $0.0012508. Trong 24 giờ qua, AQC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00123833, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AQC là $ 0.00185075, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AQC đã biến động +11.20% trong 1 giờ qua, +13.30% trong 24 giờ và +21.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AQC (AQC)

Vốn hóa thị trường $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Nguồn cung lưu thông 950.23M 950.23M 950.23M Tổng cung 984,506,942.520658 984,506,942.520658 984,506,942.520658

Vốn hoá thị trường hiện tại của AQC là $ 1.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AQC là 950.23M, với tổng nguồn cung là 984506942.520658. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.22M.