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Top token Robinhood Chain Meme theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Robinhood Chain Meme. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06997
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
2
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010445
-0.34%
+0.56%
+2.30%
$ 40.78M
$ 569.44B
3
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009187
-0.14%
-0.88%
+22.84%
$ 36.94M
$ 9.93M
4
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02010439
-0.12%
0.00%
+0.03%
$ 20.10M
$ 1.93M
5
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005509
+0.33%
-6.77%
-11.78%
$ 18.36M
$ 3.84T
6
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
+82,569.04%
$ 17.20M
$ 167.50M
7
What IF
What IF
IF
$ 0.01139209
+1.30%
+0.11%
-55.21%
$ 10.32M
$ 1.49M
8
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00379232
-0.12%
-0.09%
+219.49%
$ 3.80M
$ 761.02K
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003422
-1.01%
-4.93%
-9.19%
$ 2.50M
$ 16.52B
10
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00235844
-1.92%
-0.02%
-39.87%
$ 2.36M
$ 62.08K
11
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.3E-6
+0.61%
+62.90%
-72.34%
$ 1.39M
--
12
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00136499
-4.88%
+0.92%
-24.42%
$ 1.36M
$ 1.39M
13
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.0013019
-0.21%
+0.00%
-16.29%
$ 1.20M
$ 113.48K
14
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00109998
-1.97%
-0.01%
+1.46%
$ 1.09M
$ 22.36K
15
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00104935
-4.27%
+0.11%
+22.03%
$ 1.05M
$ 141.96K
16
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00103199
+20.50%
+0.62%
+425.40%
$ 1.02M
$ 88.23K
17
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00093188
+25.81%
+0.06%
-20.65%
$ 947.71K
$ 602.28K
18
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 5.06E-6
-4.17%
+16.60%
+9.29%
$ 505.61K
--
19
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00046296
+1.84%
+0.11%
-59.40%
$ 424.53K
$ 182.74K
20
URU
URU
URU
$ 0.00069181
+3.63%
+0.57%
+36.73%
$ 422.00K
$ 46.97K
21
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00041003
-0.13%
-0.07%
+367.86%
$ 410.08K
$ 11.72K
22
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00034358
-11.28%
+1.27%
+86.00%
$ 343.58K
$ 367.87K
23
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00032911
+3.05%
-0.21%
+10.00%
$ 329.11K
$ 49.57K
24
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00030422
-4.15%
-0.27%
-77.32%
$ 304.23K
$ 50.53K
25
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00029635
-1.57%
-0.06%
-34.80%
$ 292.25K
$ 27.50K
26
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00029094
-6.36%
-0.20%
-21.17%
$ 290.94K
$ 41.30K
27
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00029362
+0.05%
-0.09%
+26.17%
$ 280.46K
$ 18.17K
28
ROB
ROB
ROB
$ 0.00027821
-0.15%
+0.46%
+87.42%
$ 278.22K
$ 19.40K
29
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00026954
+0.77%
-0.03%
-38.64%
$ 269.60K
$ 15.99K
30
Baby Cash Cat
Baby Cash Cat
BABYCASHCAT
$ 0.00025977
-0.24%
-0.11%
+366.46%
$ 260.17K
$ 35.36K
31
The Little Guy
The Little Guy
GUY
$ 0.00025329
-0.11%
+0.27%
-2.52%
$ 253.29K
$ 15.02K
32
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00032421
-1.13%
-0.14%
-11.09%
$ 240.46K
$ 116.70K
33
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.33E-6
+0.43%
-1.90%
-1.69%
$ 232.83K
--
34
Swole Doge
Swole Doge
SWOGE
$ 0.00023098
-1.96%
+0.38%
+93.89%
$ 230.98K
$ 21.03K
35
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00025669
+0.68%
-0.02%
+15.81%
$ 228.03K
$ 11.89K
36
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.00022064
-2.13%
-0.06%
-33.98%
$ 220.64K
$ 2.01K
37
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.00021129
-0.10%
-0.02%
+29.01%
$ 211.29K
$ 246.26
38
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 0.00020222
-2.17%
-0.11%
+18.09%
$ 202.23K
$ 33.05K
39
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00019747
-0.21%
-0.07%
-11.77%
$ 197.47K
$ 397.26K
40
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00182723
+2.68%
-0.17%
-17.58%
$ 182.72K
$ 6.47K
41
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.0002193
-0.99%
+0.44%
-8.85%
$ 179.27K
$ 59.57K
42
4663
4663
4663
$ 0.00016929
-0.36%
-0.09%
+1.98%
$ 169.28K
$ 20.73K
43
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.00014626
-0.09%
-0.15%
-90.62%
$ 146.27K
$ 1.83K
44
Vladhood
Vladhood
VLAD
$ 0.00014316
-2.89%
-0.11%
-28.57%
$ 143.16K
$ 24.10K
45
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00011459
-3.24%
-0.26%
-49.33%
$ 114.59K
$ 15.49K
46
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00011747
+1.07%
-0.22%
+10.54%
$ 111.05K
$ 32.43K
47
SHIBCAT
SHIBCAT
SHIBCAT
$ 0.00010588
+0.09%
+0.53%
-26.10%
$ 105.88K
$ 54.70K
48
froglet
froglet
FROGLET
$ 0.00010041
-1.10%
+0.00%
-0.46%
$ 100.41K
$ 4.15K
49
CRASH CAT
CRASH CAT
CRASHCAT
$ 0.00011649
-0.19%
-0.00%
+7.56%
$ 95.31K
$ 1.31K
50
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.00010507
-0.18%
-0.13%
-7.16%
$ 94.05K
$ 10.90K

Câu hỏi thường gặp

Token Robinhood Chain Meme là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Robinhood Chain Meme đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 116 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.02B.
Token Robinhood Chain Meme nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Robinhood Chain Meme được theo dõi trên MEXC, ANSEMCAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 62.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Robinhood Chain Meme trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 116 token Robinhood Chain Meme, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Robinhood Chain Meme phổ biến bao gồm DOGE, MOG, HOME. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Robinhood Chain Meme là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Robinhood Chain Meme là khoảng $12.02B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Robinhood Chain Meme, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.