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ราคาปัจจุบัน VISION ai by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VISION เท่ากับ 16,788.48 USD ติดตามการอัปเดตราคา VISION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VISION ai by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VISION เท่ากับ 16,788.48 USD ติดตามการอัปเดตราคา VISION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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VISION ai by Virtuals ราคา (VISION)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VISION เป็น USD

$0.00001683
$0.00001683$0.00001683
+4.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
VISION ai by Virtuals (VISION) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:59:47 (UTC+8)

ราคา VISION ai by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน VISION ai by Virtuals (VISION) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VISION เป็น USD คือ $ 0 ต่อ VISION.

VISION ai by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,788.48 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.44M VISION ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VISION เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VISION เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

VISION ai by Virtuals (VISION) ข้อมูลการตลาด

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

--
----

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

997.44M
997.44M 997.44M

997,442,268.3491673
997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VISION ai by Virtuals คือ $ 16.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VISION คือ 997.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 997442268.3491673 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.79K

ประวัติราคา VISION ai by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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-7.75%

-7.75%

ประวัติราคา VISION ai by Virtuals (VISION) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VISION ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VISION ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VISION ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VISION ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-17.50%
60 วัน$ 0-27.20%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา VISION ai by Virtuals

การคาดการณ์ราคา VISION ai by Virtuals (VISION) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VISION ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VISION ai by Virtuals (VISION) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VISION ai by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VISION ai by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VISION ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VISION ai by Virtuals

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VISION ai by Virtuals (VISION) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemNFTVirtuals Protocol Ecosystem

เกี่ยวกับ VISION ai by Virtuals

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ VISION ai by Virtuals ใช้งาน?

VISION ai by Virtuals ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ VISION เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

VISION ai by Virtuals อยู่ในหมวดหมู่ใด?

VISION ai by Virtuals จัดอยู่ในหมวดหมู่ NFT,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ VISION กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ VISION ai by Virtuals เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿542212.9397457325056000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9322 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ VISION จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 997442268.3491673 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ VISION ai by Virtuals ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา VISION มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VISION ai by Virtuals เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VISION ai by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:59:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VISION ai by Virtuals (VISION)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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