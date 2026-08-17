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ราคาปัจจุบัน The Petros Token วันนี้ คือ 0.00188735 USD มูลค่าตลาด $TPT เท่ากับ 130,182 USD ติดตามการอัปเดตราคา $TPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Petros Token วันนี้ คือ 0.00188735 USD มูลค่าตลาด $TPT เท่ากับ 130,182 USD ติดตามการอัปเดตราคา $TPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Petros Token ราคา ($TPT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $TPT เป็น USD

$0.00188798
$0.00188798$0.00188798
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Petros Token ($TPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:10 (UTC+8)

ราคา The Petros Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Petros Token ($TPT) วันนี้ $ 0.00188735, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $TPT เป็น USD คือ $ 0.00188735 ต่อ $TPT.

The Petros Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 130,182 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 68.98M $TPT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $TPT เทรดระหว่าง $ 0.00185708 (ต่ำ) กับ $ 0.00189966 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00599108 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00126925

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $TPT เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 51.47.

The Petros Token ($TPT) ข้อมูลการตลาด

$ 130.18K
$ 130.18K$ 130.18K

$ 51.47
$ 51.47$ 51.47

$ 130.18K
$ 130.18K$ 130.18K

68.98M
68.98M 68.98M

68,976,012.382779
68,976,012.382779 68,976,012.382779

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Petros Token คือ $ 130.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 51.47 อุปทานหมุนเวียนของ $TPT คือ 68.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 68976012.382779 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 130.18K

ประวัติราคา The Petros Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00185708
$ 0.00185708$ 0.00185708
ต่ำสุด 24h
$ 0.00189966
$ 0.00189966$ 0.00189966
สูงสุด 24h

$ 0.00185708
$ 0.00185708$ 0.00185708

$ 0.00189966
$ 0.00189966$ 0.00189966

$ 0.00599108
$ 0.00599108$ 0.00599108

$ 0.00126925
$ 0.00126925$ 0.00126925

+0.15%

-0.65%

-12.67%

-12.67%

ประวัติราคา The Petros Token ($TPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Petros Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Petros Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006526022
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Petros Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001517816
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Petros Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000139472244542

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.65%
30 วัน$ +0.0006526022+34.58%
60 วัน$ +0.0001517816+8.04%
90 วัน$ -0.0000000139472244542-0.00%

การคาดการณ์ราคา The Petros Token

การคาดการณ์ราคา The Petros Token ($TPT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $TPT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Petros Token ($TPT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Petros Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Petros Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $TPT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Petros Token

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หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ The Petros Token

ราคาปัจจุบันของ The Petros Token คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.0609552259542917670000 โดย The Petros Token มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ $TPT อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 68976012.382779 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Petros Token คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4204452.39366392604000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5345 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

$TPT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0599776040560553976000 และ ฿0.0613527986522531052000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

The Petros Token เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme $TPT แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Petros Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Petros Token ($TPT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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