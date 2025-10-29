STUPID INU ราคา (STUPID)
-1.26%
-8.56%
+18.56%
+18.56%
ราคาเรียลไทม์ STUPID INU (STUPID) คือ $0.00021383 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTUPID ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00021242 และราคาสูงสุด $ 0.00023505 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STUPID คือ $ 0.0068393 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00016425
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STUPID มีการเปลี่ยนแปลง -1.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +18.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STUPID INU คือ $ 212.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STUPID คือ 999.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 999478653.763201 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 212.62K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000242404
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001456614
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-8.56%
|30 วัน
|$ -0.0000242404
|-11.33%
|60 วัน
|$ -0.0001456614
|-68.12%
|90 วัน
|$ 0
|--
STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.
