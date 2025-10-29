ราคาปัจจุบัน STUPID INU วันนี้ คือ 0.00021383 USD ติดตามการอัปเดตราคา STUPID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STUPID ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน STUPID INU วันนี้ คือ 0.00021383 USD ติดตามการอัปเดตราคา STUPID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STUPID ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

STUPID INU โลโก้

STUPID INU ราคา (STUPID)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STUPID เป็น USD

$0.00021252
$0.00021252$0.00021252
-9.50%1D
mexc
USD
STUPID INU (STUPID) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:14:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา STUPID INU (STUPID) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00021242
$ 0.00021242$ 0.00021242
ต่ำสุด 24h
$ 0.00023505
$ 0.00023505$ 0.00023505
สูงสุด 24h

$ 0.00021242
$ 0.00021242$ 0.00021242

$ 0.00023505
$ 0.00023505$ 0.00023505

$ 0.0068393
$ 0.0068393$ 0.0068393

$ 0.00016425
$ 0.00016425$ 0.00016425

-1.26%

-8.56%

+18.56%

+18.56%

ราคาเรียลไทม์ STUPID INU (STUPID) คือ $0.00021383 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTUPID ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00021242 และราคาสูงสุด $ 0.00023505 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STUPID คือ $ 0.0068393 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00016425

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STUPID มีการเปลี่ยนแปลง -1.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +18.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

STUPID INU (STUPID) ข้อมูลการตลาด

$ 212.62K
$ 212.62K$ 212.62K

--
----

$ 212.62K
$ 212.62K$ 212.62K

999.48M
999.48M 999.48M

999,478,653.763201
999,478,653.763201 999,478,653.763201

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STUPID INU คือ $ 212.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STUPID คือ 999.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 999478653.763201 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 212.62K

ประวัติราคา STUPID INU (STUPID) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000242404
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001456614
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา STUPID INU เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.56%
30 วัน$ -0.0000242404-11.33%
60 วัน$ -0.0001456614-68.12%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

การคาดการณ์ราคา STUPID INU (USD)

STUPID INU (STUPID) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ STUPID INU (STUPID) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ STUPID INU

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา STUPID INU ตอนนี้!

STUPID เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ STUPID INU (STUPID)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STUPID INU (STUPID) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STUPIDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ STUPID INU (STUPID)

วันนี้ STUPID INU (STUPID) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STUPID เป็นUSD คือ 0.00021383 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STUPID เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STUPID เป็น USD คือ $ 0.00021383 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ STUPID INU คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STUPID คือ $ 212.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STUPID คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STUPID คือ 999.48M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STUPID คือเท่าใด?
STUPID ถึงราคา ATH ที่ 0.0068393 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STUPID คือเท่าไร?
STUPID ถึงราคา ATL ที่ 0.00016425 USD
ปริมาณการเทรดของ STUPID คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STUPID คือ -- USD
ปีนี้ STUPID จะสูงขึ้นอีกไหม?
STUPID อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STUPID เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:14:57 (UTC+8)

