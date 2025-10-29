ราคาปัจจุบัน Striker League วันนี้ คือ 0.00125198 USD ติดตามการอัปเดตราคา MBS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MBS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Striker League วันนี้ คือ 0.00125198 USD ติดตามการอัปเดตราคา MBS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MBS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Striker League (MBS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00124805
$ 0.00124805$ 0.00124805
ต่ำสุด 24h
$ 0.00125801
$ 0.00125801$ 0.00125801
สูงสุด 24h

$ 0.00124805
$ 0.00124805$ 0.00124805

$ 0.00125801
$ 0.00125801$ 0.00125801

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.00118621
$ 0.00118621$ 0.00118621

-0.32%

-0.39%

-8.20%

-8.20%

ราคาเรียลไทม์ Striker League (MBS) คือ $0.00125198 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMBS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00124805 และราคาสูงสุด $ 0.00125801 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MBS คือ $ 2.58 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00118621

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MBS มีการเปลี่ยนแปลง -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Striker League (MBS) ข้อมูลการตลาด

$ 783.04K
$ 783.04K$ 783.04K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Striker League คือ $ 783.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MBS คือ 625.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.25M

ประวัติราคา Striker League (MBS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Striker League เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Striker League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004927750
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Striker League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002445775
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Striker League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004730847197085635

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.39%
30 วัน$ -0.0004927750-39.35%
60 วัน$ -0.0002445775-19.53%
90 วัน$ -0.0004730847197085635-27.42%

อะไรคือ Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Striker League (USD)

Striker League (MBS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Striker League (MBS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Striker League

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Striker League ตอนนี้!

MBS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Striker League (MBS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Striker League (MBS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MBSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Striker League (MBS)

วันนี้ Striker League (MBS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MBS เป็นUSD คือ 0.00125198 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MBS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MBS เป็น USD คือ $ 0.00125198 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Striker League คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MBS คือ $ 783.04K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MBS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MBS คือ 625.44M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MBS คือเท่าใด?
MBS ถึงราคา ATH ที่ 2.58 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MBS คือเท่าไร?
MBS ถึงราคา ATL ที่ 0.00118621 USD
ปริมาณการเทรดของ MBS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MBS คือ -- USD
ปีนี้ MBS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MBS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MBS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:22 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

