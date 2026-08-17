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ราคาปัจจุบัน Saturn sUSDat วันนี้ คือ 0.967379 USD มูลค่าตลาด SUSDAT เท่ากับ 77,636,196 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Saturn sUSDat วันนี้ คือ 0.967379 USD มูลค่าตลาด SUSDAT เท่ากับ 77,636,196 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Saturn sUSDat ราคา (SUSDAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUSDAT เป็น USD

$0.967428
$0.967428$0.967428
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Saturn sUSDat (SUSDAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:47:30 (UTC+8)

ราคา Saturn sUSDat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Saturn sUSDat (SUSDAT) วันนี้ $ 0.967379, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSDAT เป็น USD คือ $ 0.967379 ต่อ SUSDAT.

Saturn sUSDat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 77,636,196 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 80.26M SUSDAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSDAT เทรดระหว่าง $ 0.959563 (ต่ำ) กับ $ 0.971285 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.021 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.695599

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSDAT เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 282.05K.

Saturn sUSDat (SUSDAT) ข้อมูลการตลาด

$ 77.64M
$ 77.64M$ 77.64M

$ 282.05K
$ 282.05K$ 282.05K

$ 77.64M
$ 77.64M$ 77.64M

80.26M
80.26M 80.26M

80,256,344.08183335
80,256,344.08183335 80,256,344.08183335

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Saturn sUSDat คือ $ 77.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 282.05K อุปทานหมุนเวียนของ SUSDAT คือ 80.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 80256344.08183335 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 77.64M

ประวัติราคา Saturn sUSDat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.959563
$ 0.959563$ 0.959563
ต่ำสุด 24h
$ 0.971285
$ 0.971285$ 0.971285
สูงสุด 24h

$ 0.959563
$ 0.959563$ 0.959563

$ 0.971285
$ 0.971285$ 0.971285

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.695599
$ 0.695599$ 0.695599

+0.01%

+0.77%

-0.27%

-0.27%

ประวัติราคา Saturn sUSDat (SUSDAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn sUSDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.00736531
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn sUSDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.1052726979
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn sUSDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0740093303
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn sUSDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000424697326491

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00736531+0.77%
30 วัน$ +0.1052726979+10.88%
60 วัน$ +0.0740093303+7.65%
90 วัน$ +0.0000424697326491+0.00%

การคาดการณ์ราคา Saturn sUSDat

การคาดการณ์ราคา Saturn sUSDat (SUSDAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUSDAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Saturn sUSDat (SUSDAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Saturn sUSDat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Saturn sUSDat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUSDAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Saturn sUSDat

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Saturn sUSDat (SUSDAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ Saturn sUSDat

ราคาปัจจุบันของ Saturn sUSDat คือเท่าไร?

Saturn sUSDat ซื้อขายอยู่ที่ ฿31.24098529480996060000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ SUSDAT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา SUSDAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Saturn sUSDat เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿30.98857177222549820000 (ต่ำสุด) และ ฿31.36712746717624900000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

SUSDAT มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSDAT มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿32.97264669379940000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿22.46399614844286860000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Saturn sUSDat แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

SUSDAT เปรียบเทียบกับโทเค็น Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem SUSDAT มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Saturn sUSDat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:47:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Saturn sUSDat (SUSDAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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