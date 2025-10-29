ราคาปัจจุบัน RWAI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RWAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RWAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RWAI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RWAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RWAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

RWAI by Virtuals ราคา (RWAI)

ราคาปัจจุบัน 1 RWAI เป็น USD

$0.00017902
$0.00017902$0.00017902
-1.60%1D
RWAI by Virtuals (RWAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:10:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

ราคาเรียลไทม์ RWAI by Virtuals (RWAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRWAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RWAI คือ $ 0.00301958 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RWAI มีการเปลี่ยนแปลง -7.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.62% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +72.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RWAI by Virtuals (RWAI) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RWAI by Virtuals คือ $ 125.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RWAI คือ 699.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 179.87K

ประวัติราคา RWAI by Virtuals (RWAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RWAI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RWAI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RWAI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RWAI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.62%
30 วัน$ 0+29.53%
60 วัน$ 0-27.26%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ RWAI by Virtuals (RWAI)

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

RWAI by Virtuals (RWAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา RWAI by Virtuals (USD)

RWAI by Virtuals (RWAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RWAI by Virtuals (RWAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RWAI by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RWAI by Virtuals ตอนนี้!

RWAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ RWAI by Virtuals (RWAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RWAI by Virtuals (RWAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RWAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RWAI by Virtuals (RWAI)

วันนี้ RWAI by Virtuals (RWAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RWAI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RWAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RWAI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RWAI by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RWAI คือ $ 125.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RWAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RWAI คือ 699.40M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RWAI คือเท่าใด?
RWAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00301958 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RWAI คือเท่าไร?
RWAI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RWAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RWAI คือ -- USD
ปีนี้ RWAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
RWAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RWAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:10:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RWAI by Virtuals (RWAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

