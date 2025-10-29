ราคาปัจจุบัน Roco Finance วันนี้ คือ 0.00815688 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROCO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROCO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Roco Finance วันนี้ คือ 0.00815688 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROCO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROCO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ROCO

ข้อมูลราคา ROCO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ROCO

โทเคโนมิกส์ ROCO

การคาดการณ์ราคา ROCO

Roco Finance โลโก้

Roco Finance ราคา (ROCO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROCO เป็น USD

$0.00815688
$0.00815688$0.00815688
-1.10%1D
USD
Roco Finance (ROCO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Roco Finance (ROCO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00809976
$ 0.00809976$ 0.00809976
ต่ำสุด 24h
$ 0.00832207
$ 0.00832207$ 0.00832207
สูงสุด 24h

$ 0.00809976
$ 0.00809976$ 0.00809976

$ 0.00832207
$ 0.00832207$ 0.00832207

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942$ 0.00669942

-0.54%

-1.12%

-16.85%

-16.85%

ราคาเรียลไทม์ Roco Finance (ROCO) คือ $0.00815688 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดROCO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00809976 และราคาสูงสุด $ 0.00832207 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ROCO คือ $ 6.32 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00669942

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ROCO มีการเปลี่ยนแปลง -0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -16.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Roco Finance (ROCO) ข้อมูลการตลาด

$ 762.68K
$ 762.68K$ 762.68K

--
----

$ 812.04K
$ 812.04K$ 812.04K

93.50M
93.50M 93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0 99,552,583.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Roco Finance คือ $ 762.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ROCO คือ 93.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 99552583.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 812.04K

ประวัติราคา Roco Finance (ROCO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Roco Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roco Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012354467
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roco Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013976993
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roco Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000372919053928911

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.12%
30 วัน$ -0.0012354467-15.14%
60 วัน$ -0.0013976993-17.13%
90 วัน$ -0.000372919053928911-4.37%

อะไรคือ Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Roco Finance (USD)

Roco Finance (ROCO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Roco Finance (ROCO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Roco Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Roco Finance ตอนนี้!

ROCO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Roco Finance (ROCO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Roco Finance (ROCO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ROCOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Roco Finance (ROCO)

วันนี้ Roco Finance (ROCO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ROCO เป็นUSD คือ 0.00815688 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ROCO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ROCO เป็น USD คือ $ 0.00815688 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Roco Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ROCO คือ $ 762.68K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ROCO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ROCO คือ 93.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ROCO คือเท่าใด?
ROCO ถึงราคา ATH ที่ 6.32 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ROCO คือเท่าไร?
ROCO ถึงราคา ATL ที่ 0.00669942 USD
ปริมาณการเทรดของ ROCO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ROCO คือ -- USD
ปีนี้ ROCO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ROCO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ROCO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:04 (UTC+8)

