ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Reserve Robotics DTF วันนี้ คือ 98.78 USD มูลค่าตลาด ROBOTS เท่ากับ 1,509,245 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROBOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Reserve Robotics DTF วันนี้ คือ 98.78 USD มูลค่าตลาด ROBOTS เท่ากับ 1,509,245 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROBOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ROBOTS

ข้อมูลราคา ROBOTS

ROBOTS คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ROBOTS

โทเคโนมิกส์ ROBOTS

การคาดการณ์ราคา ROBOTS

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Reserve Robotics DTF โลโก้

Reserve Robotics DTF ราคา (ROBOTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROBOTS เป็น USD

$98.78
$98.78$98.78
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Reserve Robotics DTF (ROBOTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:25:04 (UTC+8)

ราคา Reserve Robotics DTF วันนี้

ราคาปัจจุบัน Reserve Robotics DTF (ROBOTS) วันนี้ $ 98.78, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROBOTS เป็น USD คือ $ 98.78 ต่อ ROBOTS.

Reserve Robotics DTF มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,509,245 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.28K ROBOTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROBOTS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 105.51 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 90.4

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROBOTS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.20K.

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) ข้อมูลการตลาด

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 1.20K
$ 1.20K$ 1.20K

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

15.28K
15.28K 15.28K

15,279.92384319559
15,279.92384319559 15,279.92384319559

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reserve Robotics DTF คือ $ 1.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.20K อุปทานหมุนเวียนของ ROBOTS คือ 15.28K โดยมีอุปทานรวมที่ 15279.92384319559 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.51M

ประวัติราคา Reserve Robotics DTF USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 105.51
$ 105.51$ 105.51

$ 90.4
$ 90.4$ 90.4

--

--

+2.22%

+2.22%

ประวัติราคา Reserve Robotics DTF (ROBOTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Robotics DTF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Robotics DTF เป็น USD เท่ากับ $ +5.9624200680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Robotics DTF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Robotics DTF เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +5.9624200680+6.04%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Reserve Robotics DTF

การคาดการณ์ราคา Reserve Robotics DTF (ROBOTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROBOTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Reserve Robotics DTF (ROBOTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Reserve Robotics DTF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Reserve Robotics DTF จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROBOTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Reserve Robotics DTF

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemReserve Ecosystem

เกี่ยวกับ Reserve Robotics DTF

ราคาปัจจุบันของ Reserve Robotics DTF คือเท่าไร?

Reserve Robotics DTF ซื้อขายอยู่ที่ ฿3190.0470523148920000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Reserve Robotics DTF คือ ฿3407.3887881124140000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿2919.419452614560000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ROBOTS ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿48740256.76727059300000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2483 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Reserve Robotics DTF เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ROBOTS

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 15279.92384319559 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Reserve Robotics DTF อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Reserve Robotics DTF อยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ROBOTS อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ROBOTS สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Reserve Robotics DTF

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:25:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Reserve Robotics DTF

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040000
$0.040000$0.040000

+140.97%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06815
$0.06815$0.06815

-4.25%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001792
$0.001792$0.001792

-26.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007530
$0.007530$0.007530

-14.23%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02167
$0.02167$0.02167

+209.12%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040000
$0.040000$0.040000

+140.97%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003374
$0.0003374$0.0003374

+123.44%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01555
$0.01555$0.01555

+41.36%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0002
$1.0002$1.0002

+31.60%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?