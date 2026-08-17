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ราคาปัจจุบัน rarecoin วันนี้ คือ 0.00173155 USD มูลค่าตลาด RARECOIN เท่ากับ 17,306.4 USD ติดตามการอัปเดตราคา RARECOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน rarecoin วันนี้ คือ 0.00173155 USD มูลค่าตลาด RARECOIN เท่ากับ 17,306.4 USD ติดตามการอัปเดตราคา RARECOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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rarecoin ราคา (RARECOIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RARECOIN เป็น USD

$0.00173151
$0.00173151$0.00173151
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
rarecoin (RARECOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:14:56 (UTC+8)

ราคา rarecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน rarecoin (RARECOIN) วันนี้ $ 0.00173155, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RARECOIN เป็น USD คือ $ 0.00173155 ต่อ RARECOIN.

rarecoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,306.4 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.99M RARECOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RARECOIN เทรดระหว่าง $ 0.00173147 (ต่ำ) กับ $ 0.00174235 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03261541 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00144185

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RARECOIN เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.79.

rarecoin (RARECOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

9.99M
9.99M 9.99M

9,994,808.928571
9,994,808.928571 9,994,808.928571

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ rarecoin คือ $ 17.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.79 อุปทานหมุนเวียนของ RARECOIN คือ 9.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 9994808.928571 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.31K

ประวัติราคา rarecoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00173147
$ 0.00173147$ 0.00173147
ต่ำสุด 24h
$ 0.00174235
$ 0.00174235$ 0.00174235
สูงสุด 24h

$ 0.00173147
$ 0.00173147$ 0.00173147

$ 0.00174235
$ 0.00174235$ 0.00174235

$ 0.03261541
$ 0.03261541$ 0.03261541

$ 0.00144185
$ 0.00144185$ 0.00144185

-0.00%

-0.59%

+2.04%

+2.04%

ประวัติราคา rarecoin (RARECOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา rarecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rarecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002278832
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rarecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002027290
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rarecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000263211643144

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.59%
30 วัน$ +0.0002278832+13.16%
60 วัน$ +0.0002027290+11.71%
90 วัน$ -0.0000000263211643144-0.00%

การคาดการณ์ราคา rarecoin

การคาดการณ์ราคา rarecoin (RARECOIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RARECOIN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา rarecoin (RARECOIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ rarecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา rarecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RARECOIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา rarecoin

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rarecoin (RARECOIN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ rarecoin

ปัจจุบัน rarecoin มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ rarecoin ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0559194773581276700000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.59% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ RARECOIN จะขึ้นหรือลง?

RARECOIN มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme

วันนี้ rarecoin ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย RARECOIN อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ rarecoin แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- RARECOIN มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี RARECOIN อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 9994808.928571 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ rarecoin คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿1.0532971505420292740000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.0465637714353130900000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ rarecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:14:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ rarecoin (RARECOIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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