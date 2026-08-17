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ราคาปัจจุบัน Peoples Reserve วันนี้ คือ 0.059721 USD มูลค่าตลาด PRN เท่ากับ 40,534,487 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Peoples Reserve วันนี้ คือ 0.059721 USD มูลค่าตลาด PRN เท่ากับ 40,534,487 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Peoples Reserve ราคา (PRN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PRN เป็น USD

$0.059722
$0.059722$0.059722
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Peoples Reserve (PRN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:40:02 (UTC+8)

ราคา Peoples Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Peoples Reserve (PRN) วันนี้ $ 0.059721, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PRN เป็น USD คือ $ 0.059721 ต่อ PRN.

Peoples Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 40,534,487 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 678.73M PRN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PRN เทรดระหว่าง $ 0.058416 (ต่ำ) กับ $ 0.059723 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 18.91 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04695826

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PRN เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 25.75.

Peoples Reserve (PRN) ข้อมูลการตลาด

$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M

$ 25.75
$ 25.75$ 25.75

$ 59.72M
$ 59.72M$ 59.72M

678.73M
678.73M 678.73M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Peoples Reserve คือ $ 40.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 25.75 อุปทานหมุนเวียนของ PRN คือ 678.73M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 59.72M

ประวัติราคา Peoples Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.058416
$ 0.058416$ 0.058416
ต่ำสุด 24h
$ 0.059723
$ 0.059723$ 0.059723
สูงสุด 24h

$ 0.058416
$ 0.058416$ 0.058416

$ 0.059723
$ 0.059723$ 0.059723

$ 18.91
$ 18.91$ 18.91

$ 0.04695826
$ 0.04695826$ 0.04695826

+0.00%

+2.23%

+11.80%

+11.80%

ประวัติราคา Peoples Reserve (PRN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Peoples Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.00130261
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peoples Reserve เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026110319
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peoples Reserve เป็น USD เท่ากับ $ -0.0595322876
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peoples Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000155196760716

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00130261+2.23%
30 วัน$ -0.0026110319-4.37%
60 วัน$ -0.0595322876-99.68%
90 วัน$ +0.00000155196760716+0.00%

การคาดการณ์ราคา Peoples Reserve

การคาดการณ์ราคา Peoples Reserve (PRN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PRN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Peoples Reserve (PRN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Peoples Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Peoples Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PRN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Peoples Reserve

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เกี่ยวกับ Peoples Reserve

ปัจจุบัน Peoples Reserve มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Peoples Reserve ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.92869623874463432000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.22% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ PRN จะขึ้นหรือลง?

PRN มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Ethereum Ecosystem,CeFi

วันนี้ Peoples Reserve ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย PRN อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Peoples Reserve แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,CeFi และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- PRN มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี PRN อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 678730084.5681864 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Peoples Reserve คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿610.7005220050072000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿1.5165221520067080592000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Peoples Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:40:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Peoples Reserve (PRN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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