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ราคาปัจจุบัน Harmonix Finance วันนี้ คือ 0,00189821 USD มูลค่าตลาด HAR เท่ากับ 1.898.186 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Harmonix Finance วันนี้ คือ 0,00189821 USD มูลค่าตลาด HAR เท่ากับ 1.898.186 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Harmonix Finance ราคา (HAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAR เป็น USD

$0,00189822
$0,00189822$0,00189822
-0,05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Harmonix Finance (HAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:35:40 (UTC+8)

ราคา Harmonix Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Harmonix Finance (HAR) วันนี้ $ 0,00189821, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5,95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HAR เป็น USD คือ $ 0,00189821 ต่อ HAR.

Harmonix Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1.898.186 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 309,10M HAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HAR เทรดระหว่าง $ 0,00189786 (ต่ำ) กับ $ 0,00202019 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,01278724 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,00159854

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HAR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4,66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 28,34.

Harmonix Finance (HAR) ข้อมูลการตลาด

$ 1,90M
$ 1,90M$ 1,90M

$ 28,34
$ 28,34$ 28,34

$ 1,90M
$ 1,90M$ 1,90M

309,10M
309,10M 309,10M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harmonix Finance คือ $ 1,90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 28,34 อุปทานหมุนเวียนของ HAR คือ 309,10M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1,90M

ประวัติราคา Harmonix Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,00189786
$ 0,00189786$ 0,00189786
ต่ำสุด 24h
$ 0,00202019
$ 0,00202019$ 0,00202019
สูงสุด 24h

$ 0,00189786
$ 0,00189786$ 0,00189786

$ 0,00202019
$ 0,00202019$ 0,00202019

$ 0,01278724
$ 0,01278724$ 0,01278724

$ 0,00159854
$ 0,00159854$ 0,00159854

--

-5,94%

-4,66%

-4,66%

ประวัติราคา Harmonix Finance (HAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0,000119986288612016
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0,0001187979
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0,0003957367
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000000089237627507

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0,000119986288612016-5,94%
30 วัน$ -0,0001187979-6,25%
60 วัน$ -0,0003957367-20,84%
90 วัน$ +0,0000000089237627507+0,00%

การคาดการณ์ราคา Harmonix Finance

การคาดการณ์ราคา Harmonix Finance (HAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Harmonix Finance (HAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Harmonix Finance อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Harmonix Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Harmonix Finance

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เกี่ยวกับ Harmonix Finance

ราคาสดของ Harmonix Finance คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0613071957830200054000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -5.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ HAR อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Harmonix Finance คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿61306420.64607583564000 Harmonix Finance อยู่ในอันดับที่ #3400 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

HAR มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ HAR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0612958917025841964000 และ ฿0.0652468293017628106000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Harmonix Finance คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (309099205.95074856 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Harmonix Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:35:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Harmonix Finance (HAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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