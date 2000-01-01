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โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hyperliquid เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.72
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
5
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.555722
-0.04%
-0.01%
+0.22%
$ 555.69M
$ 45.77K
6
XMR1
XMR1
XMR1
$ 409.3
-0.46%
0.00%
+3.72%
$ 437.93M
$ 1.97M
7
Humanity
Humanity
H
$ 0.13638
+1.81%
-10.47%
+65.69%
$ 379.62M
$ 10.46M
8
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006023
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
9
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,132
+0.07%
+0.00%
-1.45%
$ 206.61M
$ 8.72M
10
$ 782.27
+0.04%
+0.16%
+0.70%
$ 169.36M
$ 75.47
11
$ 225.72
-0.02%
+0.18%
+2.84%
$ 147.54M
$ 270.66
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.38
+0.11%
+0.00%
-0.17%
$ 118.63M
$ 8.56M
13
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01284
-0.08%
-2.59%
-4.83%
$ 92.64M
$ 4.26M
14
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00273993
+0.40%
-0.00%
-2.90%
$ 87.42M
$ 267.56K
15
Derive
Derive
DRV
$ 0.10653
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
16
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998489
+0.01%
-0.00%
-0.65%
$ 74.89M
$ 195.77K
17
would
would
WOULD
$ 0.072833
+0.63%
+0.01%
-5.95%
$ 72.79M
$ 111.90K
18
Purr
Purr
PURR
$ 0.06818
-0.41%
+1.94%
+4.07%
$ 40.65M
$ 817.99K
19
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.132309
-0.09%
+0.02%
+37.29%
$ 37.11M
$ 169.20K
20
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 732.93
0.00%
0.00%
+1.34%
$ 32.57M
$ 418.09K
21
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 491.44
+0.17%
+0.01%
+2.26%
$ 29.21M
$ 178.55K
22
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076475
-0.02%
0.00%
-1.92%
$ 27.53M
$ 14.06K
23
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006427
-0.37%
-1.94%
-4.81%
$ 25.65M
$ 9.40M
24
USDH
USDH
USDH
$ 0.994339
-0.39%
0.00%
-0.23%
$ 21.24M
$ 36.71K
25
Based
Based
BASED
$ 0.07901
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
26
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.68
0.00%
+0.00%
-1.75%
$ 15.61M
$ 12.69K
27
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001686
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
28
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,884.62
+0.04%
+0.00%
-0.14%
$ 12.11M
$ 2.37M
29
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.144407
+0.21%
+0.03%
+6.17%
$ 11.57M
$ 4.75
30
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.24
+0.15%
-0.00%
-1.36%
$ 10.49M
$ 1.95M
31
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06177
+0.44%
+0.03%
-0.89%
$ 8.18M
$ 865.95K
32
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 167.98
+0.04%
+0.01%
+23.78%
$ 7.86M
$ 19.56K
33
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001921
0.00%
+2.34%
+0.95%
$ 6.49M
$ 2.40M
34
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02988404
0.00%
--
+5.33%
$ 5.98M
$ 6.06
35
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2552
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
36
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.147
+1.27%
-0.96%
+0.14%
$ 3.48M
$ 10.82K
37
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.003
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 3.21M
$ 731.22
38
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00937844
0.00%
-0.00%
-2.16%
$ 3.13M
$ 3.83K
39
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.247132
+2.53%
+0.02%
+23.68%
$ 2.27M
$ 90.79K
40
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.62
0.00%
+0.01%
-18.18%
$ 1.62M
$ 1.37K
41
PiP
PiP
PIP
$ 1.68
+0.60%
+0.00%
+3.07%
$ 1.32M
$ 97.29
42
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00094706
+6.00%
+0.00%
-7.54%
$ 1.14M
$ 103.83
43
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00605431
0.00%
+0.11%
-20.47%
$ 1.01M
$ 892.77
44
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 1.028
0.00%
0.00%
-1.44%
$ 932.86K
$ 55.46
45
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.0009124
+0.10%
-0.00%
-8.86%
$ 762.93K
$ 1.98K
46
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.719484
0.00%
+0.00%
+1.84%
$ 718.99K
$ 1.57K
47
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00063641
-0.21%
-0.00%
+2.43%
$ 638.15K
$ 1.26K
48
Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
$ 9.42
+0.21%
-0.00%
+9.15%
$ 257.18K
$ 27.57K
49
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00026138
+0.05%
--
+77.71%
$ 159.18K
$ 17.00
50
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
0.00%
$ 154.69K
$ 0.44

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 59 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $101.20B
โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 59 ระบบนิเวศ Hyperliquid ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid ยอดนิยม รวมถึง USDC, HYPE, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Hyperliquid คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperliquid ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $101.20B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hyperliquid นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง