ราคาปัจจุบัน 1 GROF เป็น USD

$0.00015711
$0.00015711$0.00015711
-1.30%1D
Go Rest Offline (GROF) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Go Rest Offline (GROF) (USD)

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

-1.28%

-1.32%

-2.69%

-2.69%

ราคาเรียลไทม์ Go Rest Offline (GROF) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGROF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GROF คือ $ 0.0059774 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GROF มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Go Rest Offline (GROF) ข้อมูลการตลาด

$ 117.44K
$ 117.44K$ 117.44K

--
----

$ 157.11K
$ 157.11K$ 157.11K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,636.081189
999,974,636.081189 999,974,636.081189

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Go Rest Offline คือ $ 117.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GROF คือ 747.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 999974636.081189 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 157.11K

ประวัติราคา Go Rest Offline (GROF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.32%
30 วัน$ 0-46.70%
60 วัน$ 0-84.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

การคาดการณ์ราคา Go Rest Offline (USD)

Go Rest Offline (GROF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Go Rest Offline (GROF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Go Rest Offline

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Go Rest Offline ตอนนี้!

GROF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Go Rest Offline (GROF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Go Rest Offline (GROF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GROFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Go Rest Offline (GROF)

วันนี้ Go Rest Offline (GROF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GROF เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GROF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GROF เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Go Rest Offline คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GROF คือ $ 117.44K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GROF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GROF คือ 747.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GROF คือเท่าใด?
GROF ถึงราคา ATH ที่ 0.0059774 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GROF คือเท่าไร?
GROF ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GROF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GROF คือ -- USD
ปีนี้ GROF จะสูงขึ้นอีกไหม?
GROF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GROF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
