Go Rest Offline ราคา (GROF)
-1.28%
-1.32%
-2.69%
-2.69%
ราคาเรียลไทม์ Go Rest Offline (GROF) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGROF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GROF คือ $ 0.0059774 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GROF มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Go Rest Offline คือ $ 117.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GROF คือ 747.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 999974636.081189 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 157.11K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Go Rest Offline เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.32%
|30 วัน
|$ 0
|-46.70%
|60 วัน
|$ 0
|-84.62%
|90 วัน
|$ 0
|--
GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.
Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.
It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.
We’re not here to launch another token.
We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.
NoFi is the new DeFi.
