ราคาปัจจุบัน Gifts Strategy วันนี้ คือ 0.00367404 USD ติดตามการอัปเดตราคา GIFTSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GIFTSTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GIFTSTR

ข้อมูลราคา GIFTSTR

โทเคโนมิกส์ GIFTSTR

การคาดการณ์ราคา GIFTSTR

Gifts Strategy โลโก้

Gifts Strategy ราคา (GIFTSTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GIFTSTR เป็น USD

$0.00367886
$0.00367886
+0.60%1D
Gifts Strategy (GIFTSTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00355076
$ 0.00355076
ต่ำสุด 24h
$ 0.00372352
$ 0.00372352
สูงสุด 24h

$ 0.00355076
$ 0.00355076

$ 0.00372352
$ 0.00372352

$ 0.00692033
$ 0.00692033

$ 0
$ 0

+0.73%

+0.48%

+61.14%

+61.14%

ราคาเรียลไทม์ Gifts Strategy (GIFTSTR) คือ $0.00367404 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGIFTSTR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00355076 และราคาสูงสุด $ 0.00372352 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GIFTSTR คือ $ 0.00692033 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GIFTSTR มีการเปลี่ยนแปลง +0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +61.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gifts Strategy (GIFTSTR) ข้อมูลการตลาด

$ 336.61K
$ 336.61K

--
--

$ 355.27K
$ 355.27K

91.54M
91.54M

96,613,869.0
96,613,869.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gifts Strategy คือ $ 336.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GIFTSTR คือ 91.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 96613869.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 355.27K

ประวัติราคา Gifts Strategy (GIFTSTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gifts Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gifts Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gifts Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gifts Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.48%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Gifts Strategy (GIFTSTR)

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Gifts Strategy (USD)

Gifts Strategy (GIFTSTR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gifts Strategy (GIFTSTR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gifts Strategy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gifts Strategy ตอนนี้!

GIFTSTR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gifts Strategy (GIFTSTR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gifts Strategy (GIFTSTR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GIFTSTRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gifts Strategy (GIFTSTR)

วันนี้ Gifts Strategy (GIFTSTR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GIFTSTR เป็นUSD คือ 0.00367404 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GIFTSTR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GIFTSTR เป็น USD คือ $ 0.00367404 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gifts Strategy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GIFTSTR คือ $ 336.61K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GIFTSTR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GIFTSTR คือ 91.54M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GIFTSTR คือเท่าใด?
GIFTSTR ถึงราคา ATH ที่ 0.00692033 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GIFTSTR คือเท่าไร?
GIFTSTR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GIFTSTR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GIFTSTR คือ -- USD
ปีนี้ GIFTSTR จะสูงขึ้นอีกไหม?
GIFTSTR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GIFTSTR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gifts Strategy (GIFTSTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$113,891.68
$113,891.68

$4,053.30
$4,053.30

$0.03576
$0.03576

$3.5714
$3.5714

$196.27
$196.27

$4,053.30
$4,053.30

$113,891.68
$113,891.68

$196.27
$196.27

$2.6255
$2.6255

$0.19753
$0.19753

$0.00000
$0.00000

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.009480
$0.009480

$1.550
$1.550

$0.0000000370
$0.0000000370

$0.010584
$0.010584

$1.550
$1.550

$0.00192
$0.00192

$0.0000000000000000083
$0.0000000000000000083

