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โทเค็น NFTFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม NFTFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3669
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000623
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01319
-0.38%
-0.45%
-3.80%
$ 37.16M
$ 4.29M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02403054
-0.81%
+0.22%
-1.49%
$ 23.83M
$ 2.36M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.1008
-0.10%
+0.03%
-0.84%
$ 18.46M
$ 1.28M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002808
-0.25%
+1.90%
-7.38%
$ 11.95M
$ 21.15M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011979
-0.08%
-2.16%
+6.70%
$ 11.27M
$ 6.21M
8
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 586.44
-7.62%
-0.00%
-14.31%
$ 5.86M
$ 142.64K
9
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00640561
-0.87%
-0.01%
-10.45%
$ 5.81M
$ 13.03K
10
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003083
-0.03%
-1.00%
-12.81%
$ 2.24M
$ 18.12B
11
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
12
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00234859
+0.30%
+0.02%
-5.16%
$ 1.97M
$ 4.52K
13
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.166E-5
0.00%
+0.10%
+0.87%
$ 1.17M
--
14
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00145568
+0.07%
-0.02%
+7.20%
$ 1.06M
$ 5.21K
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00100641
-0.12%
-0.00%
-4.75%
$ 773.33K
$ 223.08
16
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.34
-0.43%
+0.01%
+3.54%
$ 718.30K
$ 10.10
17
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00077167
+0.09%
--
+0.41%
$ 648.34K
$ 1.96
18
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00077919
0.00%
--
-2.32%
$ 563.26K
$ 72.87
19
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058274
0.00%
--
-0.87%
$ 563.10K
$ 361.98
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01703849
+0.15%
-0.04%
-1.72%
$ 511.94K
$ 321.53K
21
K9
K9
K9
$ 0.00039015
+0.09%
-0.18%
-56.96%
$ 438.14K
$ 4.37K
22
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
-0.97%
$ 254.02K
$ 18.65
23
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026585
+0.12%
+0.00%
-2.57%
$ 248.59K
$ 398.78
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-0.62%
$ 225.89K
$ 750.13
25
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-15.07%
$ 208.07K
$ 13.65
26
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
0.00%
$ 195.15K
$ 8.46
27
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.0002028
0.00%
--
-3.05%
$ 187.08K
$ 61.31
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
0.00%
$ 170.87K
$ 34.19
29
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018346
0.00%
--
-2.15%
$ 170.49K
$ 4.75
30
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018329
+0.07%
--
-2.58%
$ 165.20K
$ 175.40
31
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00016326
+0.01%
--
+19.49%
$ 163.26K
$ 3.41
32
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020696
+0.06%
--
-1.14%
$ 159.07K
$ 16.18
33
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017509
+0.10%
--
-1.84%
$ 158.29K
$ 78.81
34
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.0001686
0.00%
--
+0.53%
$ 157.24K
$ 10.82
35
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
+7.26%
$ 154.09K
$ 139.61
36
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00016108
+0.06%
--
-4.92%
$ 148.19K
$ 647.01
37
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00017348
+0.21%
+0.00%
-1.57%
$ 138.61K
$ 48.41
38
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016641
-0.10%
0.00%
-8.21%
$ 137.71K
$ 13.36
39
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.65
0.00%
+0.17%
-27.91%
$ 118.96K
$ 2.99K
40
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.841E-5
0.00%
+0.10%
+0.42%
$ 117.03K
--
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011419
+0.07%
--
-0.92%
$ 114.19K
$ 49.60
42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015256
+0.02%
--
-9.67%
$ 87.96K
$ 526.06
43
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.001919
0.00%
-0.00%
+0.13%
$ 82.66K
$ 1.37
44
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
+1.62%
$ 71.65K
--
45
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.97116E-7
0.00%
-0.40%
-2.02%
$ 66.56K
--
46
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 9.973E-5
0.00%
-1.00%
-16.05%
$ 54.45K
--
47
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.351E-5
0.00%
-1.90%
-2.00%
$ 48.83K
--
48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.334E-5
0.00%
+1.00%
+3.71%
$ 38.60K
--
49
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.619E-5
+0.18%
-0.70%
-4.19%
$ 38.10K
--
50
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 27.13K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น NFTFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น NFTFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 54 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $284.93M
โทเค็น NFTFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น NFTFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น BDGSTRAT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น NFTFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 54 NFTFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น NFTFi ยอดนิยม รวมถึง BP, DOG, BLUR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ NFTFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น NFTFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $284.93M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม NFTFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง